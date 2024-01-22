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При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина
При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 22.01.2024
При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина
При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T17:17
2024-01-22T17:20
вячеслав гладков
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Также по информации губернатора, в результате атаки ВСУ посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы.ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. В субботу утром такую атаку пресекли в Брянской области. По данным Минобороны России, около 06.30 системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированыЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240122/kak-chf-vedet-borbu-s-morskimi-dronami-i-podvodnymi-diversantami-1134373047.html
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вячеслав гладков, белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина

При падении и детонации украинского дрона пострадал мирный житель в Белгородской области

17:17 22.01.2024 (обновлено: 17:20 22.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Село Репяховка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель - у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем ТГ-канале.
Также по информации губернатора, в результате атаки ВСУ посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. В субботу утром такую атаку пресекли в Брянской области. По данным Минобороны России, около 06.30 системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.
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