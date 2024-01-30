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Над акваторией в районе Бельбека отработала ПВО – что известно - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Над акваторией в районе Бельбека отработала ПВО – что известно
Над акваторией в районе Бельбека отработала ПВО – что известно - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Над акваторией в районе Бельбека отработала ПВО – что известно
Российские силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T07:38
2024-01-30T07:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры.Российские системы ПВО за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. Всего украинские боевики ночью попытались атаковать пять российских регионов – в общей сложности ПВО уничтожили 21 беспилотник. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.21 января средствами ПВО две украинские ракеты были уничтожены над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии ЗеленскогоКрымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналамАвиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
Над акваторией в районе Бельбека отработала ПВО – что известно

Над акваторией в районе Бельбека российские силы ПВО сбили беспилотник

07:38 30.01.2024 (обновлено: 07:58 30.01.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры.

"Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО", – напомнил Развожаев.

Российские системы ПВО за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. Всего украинские боевики ночью попытались атаковать пять российских регионов – в общей сложности ПВО уничтожили 21 беспилотник. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.
21 января средствами ПВО две украинские ракеты были уничтожены над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма.
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СевастопольНовостиНовости КрымаМихаил РазвожаевПВОВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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