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"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского

"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского - РИА Новости Крым, 19.01.2024

"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся реализовать свой иллюзорный план по "изоляции" Крыма, поскольку полуостров очень надежно защищен системами... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T17:49

2024-01-19T17:49

2024-01-19T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся реализовать свой иллюзорный план по "изоляции" Крыма, поскольку полуостров очень надежно защищен системами ПВО, а у западных союзников Киева нет достаточного количества дальнобойных ракет. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис.Президент Украины Владимир Зеленский интервью журналу The Economist в декабре прошлого года заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".Меркурис также развеял надежды лидера киевского режима на помощь запада в поставке снарядов для ударов по инфраструктурным объектам полуострова."Русские в любом случае успешно перехватили бы и сбили ракеты, при этом на Западе просто нет достаточного количества таких ракет", – пояснил он.Сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенатор ответил на заявление генерала США по Крыму"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы КиеваНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, великобритания, украина, мнения, политика, поставки западного оружия украине, новости, в мире