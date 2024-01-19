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"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского
"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского - РИА Новости Крым, 19.01.2024
"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся реализовать свой иллюзорный план по "изоляции" Крыма, поскольку полуостров очень надежно защищен системами... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T17:49
2024-01-19T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся реализовать свой иллюзорный план по "изоляции" Крыма, поскольку полуостров очень надежно защищен системами ПВО, а у западных союзников Киева нет достаточного количества дальнобойных ракет. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис.Президент Украины Владимир Зеленский интервью журналу The Economist в декабре прошлого года заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".Меркурис также развеял надежды лидера киевского режима на помощь запада в поставке снарядов для ударов по инфраструктурным объектам полуострова."Русские в любом случае успешно перехватили бы и сбили ракеты, при этом на Западе просто нет достаточного количества таких ракет", – пояснил он.Сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенатор ответил на заявление генерала США по Крыму"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы КиеваНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада
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крым, безопасность республики крым и севастополя, великобритания, украина, мнения, политика, поставки западного оружия украине, новости, в мире
"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского

Британский эксперт Меркурис назвал иллюзией план Зеленского по "изоляции" Крыма

17:49 19.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся реализовать свой иллюзорный план по "изоляции" Крыма, поскольку полуостров очень надежно защищен системами ПВО, а у западных союзников Киева нет достаточного количества дальнобойных ракет. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис.
Президент Украины Владимир Зеленский интервью журналу The Economist в декабре прошлого года заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".
"Украинский президент Зеленский, несмотря на практически молниеносный провал наступления через реку Днепр, продолжает цепляться за иллюзию, что поход на Крым все еще возможен. Эта идея просто не может увенчаться успехом. Крым сам по себе очень хорошо укреплен", – цитирует аналитика РИА Новости.
Меркурис также развеял надежды лидера киевского режима на помощь запада в поставке снарядов для ударов по инфраструктурным объектам полуострова.
"Русские в любом случае успешно перехватили бы и сбили ракеты, при этом на Западе просто нет достаточного количества таких ракет", – пояснил он.
Сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.
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