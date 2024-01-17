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Сенатор ответил на заявление генерала США по Крыму
Сенатор ответил на заявление генерала США по Крыму - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Сенатор ответил на заявление генерала США по Крыму
Россия ни при каких обстоятельствах не допустит изоляции Крыма, все планы американских и других западных военных "экспертов" на этот счет абсолютно... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T16:17
2024-01-17T16:17
2024-01-17T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Россия ни при каких обстоятельствах не допустит изоляции Крыма, все планы американских и других западных военных "экспертов" на этот счет абсолютно нереалистичны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью журналу Sestry, что Крым является "решающей территорией" для украинского конфликта. По его словам, "в конфликте победит та сторона, которая будет контролировать полуостров". Наземную операцию ВСУ Ходжес назвал маловероятной, но выразил мнение, что украинские боевики должны наносить удары по региону из дальнобойного оружия, в том числе по Крымскому мосту, чтобы "изолировать Крым и сделать непригодным для российской армии".По мнению сенатора, подобные планы и заключения "вызывают глубочайшее недоумение" и свидетельствуют о деградации аналитических возможностей в США и на Западе в целом.Цеков также отметил, что, помимо Крымского моста, функционируют паромная переправа и сухопутный маршрут, а также планируется строительство железной дороги на полуостров через новые регионы, поэтому Крым "в принципе невозможно изолировать от России".Читайте также на РИА Новости Крым:"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы КиеваНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
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РИА Новости Крым
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мнения, сергей цеков, крым, безопасность республики крым и севастополя, совет федерации, россия, сша, крымский мост, сухопутный маршрут в крым
Сенатор ответил на заявление генерала США по Крыму
Россия никогда не позволит изолировать Крым – сенатор Цеков о плане генерала США Ходжеса
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Россия ни при каких обстоятельствах не допустит изоляции Крыма, все планы американских и других западных военных "экспертов" на этот счет абсолютно нереалистичны. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью журналу Sestry, что Крым является "решающей территорией" для украинского конфликта. По его словам, "в конфликте победит та сторона, которая будет контролировать полуостров". Наземную операцию ВСУ Ходжес назвал маловероятной, но выразил мнение, что украинские боевики должны наносить удары по региону из дальнобойного оружия, в том числе по Крымскому мосту, чтобы "изолировать Крым и сделать непригодным для российской армии".
"Надо быть реалистом – они (США и их союзники – ред.) такого эффекта не добьются. Что бы они ни делали, как бы себя ни вели, во-первых, Россия не позволит этому случиться. Во-вторых, когда они что-то предлагают, они вообще не до конца понимают, что за этим последует", – сказал Цеков.
По мнению сенатора, подобные планы и заключения "вызывают глубочайшее недоумение" и свидетельствуют о деградации аналитических возможностей в США и на Западе в целом.
"Это заявление Ходжеса лишний раз демонстрирует, что все их действия и понимание ситуации в основном неправильные. Их "аналитические заключения" уже привели к тому, что сейчас Америка и Европа находятся в глубочайшем кризисе. Согласно этим расчетам, Россия должна была к этому времени лежать в руинах, голодать и бунтовать. Но этого и близко нет, а проблемы на Западе есть: с миграцией, экономикой, внутренней политикой и в целом пути дальнейшего развития", – констатировал политик.
Цеков также отметил, что, помимо Крымского моста, функционируют паромная переправа и сухопутный маршрут, а также планируется строительство железной дороги на полуостров через новые регионы, поэтому Крым "в принципе невозможно изолировать от России".
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