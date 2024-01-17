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Сенатор ответил на заявление генерала США по Крыму

Сенатор ответил на заявление генерала США по Крыму - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Сенатор ответил на заявление генерала США по Крыму

Россия ни при каких обстоятельствах не допустит изоляции Крыма, все планы американских и других западных военных "экспертов" на этот счет абсолютно... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T16:17

2024-01-17T16:17

2024-01-17T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Россия ни при каких обстоятельствах не допустит изоляции Крыма, все планы американских и других западных военных "экспертов" на этот счет абсолютно нереалистичны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью журналу Sestry, что Крым является "решающей территорией" для украинского конфликта. По его словам, "в конфликте победит та сторона, которая будет контролировать полуостров". Наземную операцию ВСУ Ходжес назвал маловероятной, но выразил мнение, что украинские боевики должны наносить удары по региону из дальнобойного оружия, в том числе по Крымскому мосту, чтобы "изолировать Крым и сделать непригодным для российской армии".По мнению сенатора, подобные планы и заключения "вызывают глубочайшее недоумение" и свидетельствуют о деградации аналитических возможностей в США и на Западе в целом.Цеков также отметил, что, помимо Крымского моста, функционируют паромная переправа и сухопутный маршрут, а также планируется строительство железной дороги на полуостров через новые регионы, поэтому Крым "в принципе невозможно изолировать от России".Читайте также на РИА Новости Крым:"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы КиеваНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сергей цеков, крым, безопасность республики крым и севастополя, совет федерации, россия, сша, крымский мост, сухопутный маршрут в крым