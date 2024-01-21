https://crimea.ria.ru/20240121/dve-ukrainskie-rakety-sbity-okolo-zapadnogo-poberezhya-kryma-1134360870.html

Две украинские ракеты сбиты около западного побережья Крыма

Две украинские ракеты сбиты около западного побережья Крыма - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Две украинские ракеты сбиты около западного побережья Крыма

Средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены около 14.00 над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T14:38

2024-01-21T14:38

2024-01-21T14:47

безопасность республики крым и севастополя

пво

атаки всу на крым

министерство обороны рф

крым

новости сво

новости крыма

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены около 14.00 над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Днем в воскресенье было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Также в Севастополе объявлена воздушная тревога, в бухте военные применили средства маскировки.Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что, по предварительной информации, российские военные сбили воздушную цель над акваторией.По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, над территорией региона силами ПВО были сбиты две украинские ракеты, летевшие на Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии ЗеленскогоКрымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналамАвиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, министерство обороны рф, крым, новости сво, новости крыма, севастополь