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Две украинские ракеты сбиты около западного побережья Крыма - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Две украинские ракеты сбиты около западного побережья Крыма
Две украинские ракеты сбиты около западного побережья Крыма - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Две украинские ракеты сбиты около западного побережья Крыма
Средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены около 14.00 над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T14:38
2024-01-21T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены около 14.00 над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Днем в воскресенье было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Также в Севастополе объявлена воздушная тревога, в бухте военные применили средства маскировки.Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что, по предварительной информации, российские военные сбили воздушную цель над акваторией.По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, над территорией региона силами ПВО были сбиты две украинские ракеты, летевшие на Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии ЗеленскогоКрымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналамАвиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
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безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, министерство обороны рф, крым, новости сво, новости крыма, севастополь
Две украинские ракеты сбиты около западного побережья Крыма

Две управляемые украинские ракеты сбиты у побережья Крыма – Минобороны РФ

14:38 21.01.2024 (обновлено: 14:47 21.01.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены около 14.00 над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Днем в воскресенье было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Также в Севастополе объявлена воздушная тревога, в бухте военные применили средства маскировки.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что, по предварительной информации, российские военные сбили воздушную цель над акваторией.
По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, над территорией региона силами ПВО были сбиты две украинские ракеты, летевшие на Крым.
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