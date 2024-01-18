Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240118/krymchanin-slival-dannye-o-strategicheskikh-obektakh-ukrainskim-kanalam-1134281411.html
Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам
Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам
В Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД совместно с ФСБ задержали жителя Симферопольского района, который собирал и публиковал в соцсетях... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T11:48
2024-01-18T11:52
крым
мвд по республике крым
происшествия
общество
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134281016_0:0:826:465_1920x0_80_0_0_056d9222d8a871ef3979c08b0cd66fa6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД совместно с ФСБ задержали жителя Симферопольского района, который собирал и публиковал в соцсетях данные о важных стратегических объектах региона. Об этом сообщили в республиканском МВД."В ходе наблюдения за подозреваемым установлено, что гражданин передвигался по населенным пунктам вблизи стратегических объектов на велосипеде и осуществлял фото и видеосъемку на скрытую камеру", - сообщили в пресс-службе.При обыске в его доме силовики нашли и изъяли несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютерную технику, флэш-накопители, предметы, похожие на самодельные беспилотники и детали к ним, а также крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Обнаружены и взрывчатые вещества, в том числе тротил и предмет по внешним характеристикам похожий на самодельное взрывное устройство.В отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Он заключен под стражу. "В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование иной преступной деятельности задержанного, в том числе террористической направленности", - сказано в сообщении.12 января в Пензе сотрудники ФСБ задержали сотрудника оборонного предприятия, которого подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Польши. По подозрению в госизмене в начале января был также задержан житель Алтайского края. По данным ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Требовал деньги на ВСУ: нотариус из Крыма стала жертвой вымогателяШпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизменуСевастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134281016_138:0:759:466_1920x0_80_0_0_6381a8028ae8aa8134e1d71b93620cf3.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мвд по республике крым, происшествия, общество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, симферопольский район
Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам

Крымчанин собирал данные о стратегических объектах и хранил тротил с самодельными БПЛА

11:48 18.01.2024 (обновлено: 11:52 18.01.2024)
 
© МВД по Республике КрымКрымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам
Крымчанин сливал данные о стратегических объектах украинским каналам
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД совместно с ФСБ задержали жителя Симферопольского района, который собирал и публиковал в соцсетях данные о важных стратегических объектах региона. Об этом сообщили в республиканском МВД.
"В ходе наблюдения за подозреваемым установлено, что гражданин передвигался по населенным пунктам вблизи стратегических объектов на велосипеде и осуществлял фото и видеосъемку на скрытую камеру", - сообщили в пресс-службе.
При обыске в его доме силовики нашли и изъяли несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютерную технику, флэш-накопители, предметы, похожие на самодельные беспилотники и детали к ним, а также крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Обнаружены и взрывчатые вещества, в том числе тротил и предмет по внешним характеристикам похожий на самодельное взрывное устройство.
"Со слов подозреваемого, часть денежных средств он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от спецслужб Украины, которым он предоставлял информацию. Кроме того, в домовладении выявлен предмет, признанный экспертизой тротиловой шашкой весом 400 граммов", - добавил правоохранители.
В отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Он заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование иной преступной деятельности задержанного, в том числе террористической направленности", - сказано в сообщении.
12 января в Пензе сотрудники ФСБ задержали сотрудника оборонного предприятия, которого подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Польши. По подозрению в госизмене в начале января был также задержан житель Алтайского края. По данным ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Требовал деньги на ВСУ: нотариус из Крыма стала жертвой вымогателя
Шпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену
Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов
 
КрымМВД по Республике КрымПроисшествияОбществоФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСимферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам
11:41Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры
11:18Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе
10:52Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг
10:37Уголовное дело возбуждено после пожара на заводе в Ростовской области
10:04Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
09:57Взрыв газа в доме в Махачкале – один ребенок погиб и еще двое пострадали
09:49Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в четверг
09:17Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
08:48Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры
08:32Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
08:21Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород
08:05На "Тавриде" включат свет: вдоль федеральной трассы появятся фонари
07:3910 ракет сбиты на подлете к Белгороду – поврежден дом
07:30Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц
07:07Ракетная опасность объявлена в Белгороде
06:32"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
06:02Село в Крыму останется без воды из-за дезинфекции скважины
05:32Над Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ
00:01В Крыму ночью гололед, днем дождь: прогноз погоды на четверг
Лента новостейМолния