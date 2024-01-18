https://crimea.ria.ru/20240118/krymchanin-slival-dannye-o-strategicheskikh-obektakh-ukrainskim-kanalam-1134281411.html
Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам
Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам
В Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД совместно с ФСБ задержали жителя Симферопольского района, который собирал и публиковал в соцсетях... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T11:48
2024-01-18T11:48
2024-01-18T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД совместно с ФСБ задержали жителя Симферопольского района, который собирал и публиковал в соцсетях данные о важных стратегических объектах региона. Об этом сообщили в республиканском МВД."В ходе наблюдения за подозреваемым установлено, что гражданин передвигался по населенным пунктам вблизи стратегических объектов на велосипеде и осуществлял фото и видеосъемку на скрытую камеру", - сообщили в пресс-службе.При обыске в его доме силовики нашли и изъяли несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютерную технику, флэш-накопители, предметы, похожие на самодельные беспилотники и детали к ним, а также крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Обнаружены и взрывчатые вещества, в том числе тротил и предмет по внешним характеристикам похожий на самодельное взрывное устройство.В отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Он заключен под стражу. "В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование иной преступной деятельности задержанного, в том числе террористической направленности", - сказано в сообщении.12 января в Пензе сотрудники ФСБ задержали сотрудника оборонного предприятия, которого подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Польши. По подозрению в госизмене в начале января был также задержан житель Алтайского края. По данным ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Требовал деньги на ВСУ: нотариус из Крыма стала жертвой вымогателяШпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизменуСевастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам
Крымчанин собирал данные о стратегических объектах и хранил тротил с самодельными БПЛА
11:48 18.01.2024 (обновлено: 11:52 18.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД совместно с ФСБ задержали жителя Симферопольского района, который собирал и публиковал в соцсетях данные о важных стратегических объектах региона. Об этом сообщили в республиканском МВД.
"В ходе наблюдения за подозреваемым установлено, что гражданин передвигался по населенным пунктам вблизи стратегических объектов на велосипеде и осуществлял фото и видеосъемку на скрытую камеру", - сообщили в пресс-службе.
При обыске в его доме силовики нашли и изъяли несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютерную технику, флэш-накопители, предметы, похожие на самодельные беспилотники и детали к ним, а также крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Обнаружены и взрывчатые вещества, в том числе тротил и предмет по внешним характеристикам похожий на самодельное взрывное устройство.
"Со слов подозреваемого, часть денежных средств он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от спецслужб Украины, которым он предоставлял информацию. Кроме того, в домовладении выявлен предмет, признанный экспертизой тротиловой шашкой весом 400 граммов", - добавил правоохранители.
В отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Он заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование иной преступной деятельности задержанного, в том числе террористической направленности", - сказано в сообщении.
12 января в Пензе сотрудники ФСБ задержали сотрудника оборонного предприятия
, которого подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Польши. По подозрению в госизмене в начале января был также задержан
житель Алтайского края. По данным ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.
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