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Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушения - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушения
Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушения - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушения
Украинский дрон-камикадзе в среду атаковал село в Белгородской области. В результате поврежден объект связи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T13:14
2024-01-31T13:20
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе в среду атаковал село в Белгородской области. В результате поврежден объект связи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Удар пришелся по селу Тишанка Волоконовского района.Это уже не первая за день попытка украинских боевиков ударить по российским регионам. Утром 31 января российские системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Псковской областью.Накануне украинские боевики попытались атаковать пять российских регионов – в общей сложности российские ПВО за ночь сбили 21 беспилотник, 11 из них – над Крымом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинский дрон над акваторией в районе Бельбека. Читайте также на РИА Новости Крым:Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на КрымТри беспилотника сбиты на границе с Брянской областьюВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, обстрелы всу
Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушения

Объект связи поврежден взрывом после атаки дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

13:14 31.01.2024 (обновлено: 13:20 31.01.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРезультат обстрела Белгородской области
Результат обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе в среду атаковал село в Белгородской области. В результате поврежден объект связи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удар пришелся по селу Тишанка Волоконовского района.
"При атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе в результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Это уже не первая за день попытка украинских боевиков ударить по российским регионам. Утром 31 января российские системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Псковской областью.
Накануне украинские боевики попытались атаковать пять российских регионов – в общей сложности российские ПВО за ночь сбили 21 беспилотник, 11 из них – над Крымом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинский дрон над акваторией в районе Бельбека.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковНовостиОбстрелы ВСУ
 
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