https://crimea.ria.ru/20240131/dron-kamikadze-ustroil-vzryv-v-belgorodskoy-oblasti-est-razrusheniya-1134583120.html

Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушения

Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушения - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушения

Украинский дрон-камикадзе в среду атаковал село в Белгородской области. В результате поврежден объект связи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T13:14

2024-01-31T13:14

2024-01-31T13:20

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе в среду атаковал село в Белгородской области. В результате поврежден объект связи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Удар пришелся по селу Тишанка Волоконовского района.Это уже не первая за день попытка украинских боевиков ударить по российским регионам. Утром 31 января российские системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Псковской областью.Накануне украинские боевики попытались атаковать пять российских регионов – в общей сложности российские ПВО за ночь сбили 21 беспилотник, 11 из них – над Крымом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинский дрон над акваторией в районе Бельбека. Читайте также на РИА Новости Крым:Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на КрымТри беспилотника сбиты на границе с Брянской областьюВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, обстрелы всу