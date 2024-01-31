https://crimea.ria.ru/20240131/sredstva-pvo-sbili-vrazheskiy-dron-nad-pskovskoy-oblastyu-1134575931.html

Средства ПВО сбили вражеский дрон над Псковской областью

Средства ПВО сбили вражеский дрон над Псковской областью - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Средства ПВО сбили вражеский дрон над Псковской областью

Российские системы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Псковской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T07:36

2024-01-31T07:36

2024-01-31T07:45

псковская область

министерство обороны рф

новости

пво

вооруженные силы россии

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Псковской областью, сообщает Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области, уточнили в военном ведомстве.Накануне украинские боевики попытались атаковать пять российских регионов – в общей сложности российские ПВО за ночь сбили 21 беспилотник, 11 из них – над Крымом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинский дрон над акваторией в районе Бельбека.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходитВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый

псковская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псковская область, министерство обороны рф, новости, пво, вооруженные силы россии, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)