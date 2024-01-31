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Средства ПВО сбили вражеский дрон над Псковской областью
Средства ПВО сбили вражеский дрон над Псковской областью - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Средства ПВО сбили вражеский дрон над Псковской областью
Российские системы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Псковской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T07:36
2024-01-31T07:36
2024-01-31T07:45
псковская область
министерство обороны рф
новости
пво
вооруженные силы россии
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Псковской областью, сообщает Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области, уточнили в военном ведомстве.Накануне украинские боевики попытались атаковать пять российских регионов – в общей сложности российские ПВО за ночь сбили 21 беспилотник, 11 из них – над Крымом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинский дрон над акваторией в районе Бельбека.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходитВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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псковская область, министерство обороны рф, новости, пво, вооруженные силы россии, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)
Средства ПВО сбили вражеский дрон над Псковской областью
Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Псковской областью
07:36 31.01.2024 (обновлено: 07:45 31.01.2024)