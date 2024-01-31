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ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами
ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами - РИА Новости Крым, 31.01.2024
ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами
ВСУ предприняли атаку на Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли атаку на Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны РФ.Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, от упавших обломков пострадали 12 строений. В среду вечером в Севастополе объявили воздушную тревогу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. В городе работала ПВО. Как сообщил Развожаев, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в поселке Любимовка.Движение по Крымскому мосту было перекрыто около трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинЗеленский выдвинул ультиматум России – ЛавровРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, министерство обороны рф, новости крыма, крым, михаил развожаев
ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами

ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами - Минобороны

19:44 31.01.2024 (обновлено: 20:05 31.01.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли атаку на Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении.

Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, от упавших обломков пострадали 12 строений.

"Повреждения незначительные: выбиты стекла, повреждены заборы и т д. Никто из людей не пострадал, - написал Развожаев в своем ТГ-канале. - Не подходите к частям сбитых ракет, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112".

В среду вечером в Севастополе объявили воздушную тревогу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. В городе работала ПВО. Как сообщил Развожаев, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в поселке Любимовка.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто около трех часов.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМинистерство обороны РФНовости КрымаКрымМихаил Развожаев
 
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