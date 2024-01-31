https://crimea.ria.ru/20240131/vsu-atakovali-krym-dvadtsatyu-upravlyaemymi-raketami-1134596070.html

ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами

ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами - РИА Новости Крым, 31.01.2024

ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами

ВСУ предприняли атаку на Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T19:44

2024-01-31T19:44

2024-01-31T20:05

безопасность республики крым и севастополя

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли атаку на Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны РФ.Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, от упавших обломков пострадали 12 строений. В среду вечером в Севастополе объявили воздушную тревогу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. В городе работала ПВО. Как сообщил Развожаев, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в поселке Любимовка.Движение по Крымскому мосту было перекрыто около трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинЗеленский выдвинул ультиматум России – ЛавровРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, министерство обороны рф, новости крыма, крым, михаил развожаев