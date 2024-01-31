ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами
ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами - Минобороны
19:44 31.01.2024 (обновлено: 20:05 31.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли атаку на Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны РФ.
"Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении.
Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, от упавших обломков пострадали 12 строений.
"Повреждения незначительные: выбиты стекла, повреждены заборы и т д. Никто из людей не пострадал, - написал Развожаев в своем ТГ-канале. - Не подходите к частям сбитых ракет, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112".
В среду вечером в Севастополе объявили воздушную тревогу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. В городе работала ПВО. Как сообщил Развожаев, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в поселке Любимовка.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто около трех часов.
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