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В Севастополе работает система ПВО
В Севастополе работает система ПВО - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Севастополе работает система ПВО
В небе над Севастополем работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T17:45
2024-01-31T17:45
2024-01-31T18:03
пво
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В небе над Севастополем работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Все службы приведены в состояние боевой готовности, добавил глава региона. В Севастополе более часа назад объявили воздушную тревогу. Общественный морской и наземный транспорт прекратил работу.Также российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Для проезда транспорта был закрыт Крымский мост.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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пво, михаил развожаев, севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе работает система ПВО
Развожаев: в Севастополе работает система ПВО
17:45 31.01.2024 (обновлено: 18:03 31.01.2024)