https://crimea.ria.ru/20240131/v-sevastopole-rabotaet-sistema-pvo-1134592015.html

В Севастополе работает система ПВО

В Севастополе работает система ПВО - РИА Новости Крым, 31.01.2024

В Севастополе работает система ПВО

В небе над Севастополем работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T17:45

2024-01-31T17:45

2024-01-31T18:03

пво

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В небе над Севастополем работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Все службы приведены в состояние боевой готовности, добавил глава региона. В Севастополе более часа назад объявили воздушную тревогу. Общественный морской и наземный транспорт прекратил работу.Также российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Для проезда транспорта был закрыт Крымский мост.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, михаил развожаев, севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма