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В Севастополе работает система ПВО - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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В Севастополе работает система ПВО
В Севастополе работает система ПВО - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Севастополе работает система ПВО
В небе над Севастополем работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T17:45
2024-01-31T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В небе над Севастополем работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Все службы приведены в состояние боевой готовности, добавил глава региона. В Севастополе более часа назад объявили воздушную тревогу. Общественный морской и наземный транспорт прекратил работу.Также российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Для проезда транспорта был закрыт Крымский мост.
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РИА Новости Крым
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пво, михаил развожаев, севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе работает система ПВО

Развожаев: в Севастополе работает система ПВО

17:45 31.01.2024 (обновлено: 18:03 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В небе над Севастополем работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе работает система ПВО, – написал в своем Telegram-канале Развожаев. - Просьба всем сохранять спокойствие".
Все службы приведены в состояние боевой готовности, добавил глава региона. В Севастополе более часа назад объявили воздушную тревогу. Общественный морской и наземный транспорт прекратил работу.
Также российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Для проезда транспорта был закрыт Крымский мост.
 
ПВОМихаил РазвожаевСевастопольБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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