https://crimea.ria.ru/20240131/v-sevastopole-zvuchat-sireny-vozdushnoy-trevogi-1134390381.html

В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги

В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 31.01.2024

В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T16:27

2024-01-31T16:27

2024-01-31T16:39

безопасность республики крым и севастополя

воздушная тревога в севастополе

севастополь

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михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Развожаев также предупредил, что в районе Севастопольской бухты военные используют табельные средства маскировки.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасностиЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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