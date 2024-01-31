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В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги
В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T16:27
2024-01-31T16:27
2024-01-31T16:39
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Развожаев также предупредил, что в районе Севастопольской бухты военные используют табельные средства маскировки.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасностиЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, севастополь, атаки всу на крым, новости крыма, михаил развожаев, общество
В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги
В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:27 31.01.2024 (обновлено: 16:39 31.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Развожаев также предупредил, что в районе Севастопольской бухты военные используют табельные средства маскировки.
Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.
Что делать при воздушной тревоге
В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
—ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;
—Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;
—Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе транслируется на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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