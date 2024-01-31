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Зеленский выдвинул ультиматум России – Лавров - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Зеленский выдвинул ультиматум России – Лавров
Зеленский выдвинул ультиматум России – Лавров - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Зеленский выдвинул ультиматум России – Лавров
Навязываемая Западом "мирная формула Зеленского" – это просто ультиматум России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T10:39
2024-01-31T10:39
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
украина
брикс
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Навязываемая Западом "мирная формула Зеленского" – это просто ультиматум России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Накануне глава МИД России назвал реальными авторами "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского англосаксов, которых выдает ее остервенелое отстаивание. Об этом Сергей Лавров заявил в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины с участием представителей дипломатических миссий. Ранее в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24" глава внешнеполитического ведомства РФ назвал "формулу мира" Зеленского "плодом больного воображения" и заявил, что коллективный Запад пытается таким образом "развести" другие государства.14 января в швейцарском Давосе в преддверии открытия Всемирного экономического форума состоялась встреча по вопросу "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского. Ведущие западные СМИ, подытоживая ее, сообщили, что лидер киевского режима, по сути, безуспешно попытался использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине.Суть "формулы мира" Зеленского и позиция МосквыВладимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д."Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в ДавосеЗеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы УкраиныЗапад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – Лавров
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, брикс, владимир зеленский (президент украины)
Зеленский выдвинул ультиматум России – Лавров

Лавров назвал "мирную формулу Зеленского" ультиматумом России

10:39 31.01.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Навязываемая Западом "мирная формула Зеленского" – это просто ультиматум России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую "формулу Зеленского" <...> И пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования. То, что этот вариант представляет собой не что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех", – сказал Лавров в выступлении на первой в рамках российского председательства встрече стран БРИКС.

Накануне глава МИД России назвал реальными авторами "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского англосаксов, которых выдает ее остервенелое отстаивание. Об этом Сергей Лавров заявил в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины с участием представителей дипломатических миссий. Ранее в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24" глава внешнеполитического ведомства РФ назвал "формулу мира" Зеленского "плодом больного воображения" и заявил, что коллективный Запад пытается таким образом "развести" другие государства.
14 января в швейцарском Давосе в преддверии открытия Всемирного экономического форума состоялась встреча по вопросу "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского. Ведущие западные СМИ, подытоживая ее, сообщили, что лидер киевского режима, по сути, безуспешно попытался использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине.

Суть "формулы мира" Зеленского и позиция Москвы

Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.
"Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРоссияУкраинаБРИКСВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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