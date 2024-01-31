https://crimea.ria.ru/20240131/v-sevastopole-oblomki-rakety-upali-v-chastnom-sektore-1134594020.html

В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе

В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе - РИА Новости Крым, 31.01.2024

В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе

Обломки сбитой российскими ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T18:35

2024-01-31T18:35

2024-01-31T18:44

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Обломки сбитой российскими ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Глава региона попросил горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. А также оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. "ПВО продолжает работу. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", – напомнил он. В Севастополе более двух часов назад объявили воздушную тревогу. Общественный морской и наземный транспорт прекратил работу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Работает ПВО.Крымский мост также закрыт для проезда.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинЗеленский выдвинул ультиматум России – ЛавровРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, пво, атаки всу на крым, новости крыма, крым