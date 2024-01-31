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В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе
В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе
Обломки сбитой российскими ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T18:35
2024-01-31T18:44
безопасность республики крым и севастополя
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михаил развожаев
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Обломки сбитой российскими ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Глава региона попросил горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. А также оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. "ПВО продолжает работу. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", – напомнил он. В Севастополе более двух часов назад объявили воздушную тревогу. Общественный морской и наземный транспорт прекратил работу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Работает ПВО.Крымский мост также закрыт для проезда.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинЗеленский выдвинул ультиматум России – ЛавровРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, пво, атаки всу на крым, новости крыма, крым
В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе

В Севастополе обломки сбитой ракеты упали в частном секторе - Развожаев

18:35 31.01.2024 (обновлено: 18:44 31.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасатель МЧС
Спасатель МЧС - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Обломки сбитой российскими ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Глава региона попросил горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. А также оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
"ПВО продолжает работу. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", – напомнил он.
В Севастополе более двух часов назад объявили воздушную тревогу. Общественный морской и наземный транспорт прекратил работу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Работает ПВО.
Крымский мост также закрыт для проезда.
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