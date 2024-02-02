https://crimea.ria.ru/20240202/kurskaya-oblast-snova-pod-udarom-vsu-1134645720.html
Курская область снова под ударом ВСУ
Курская область снова под ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Курская область снова под ударом ВСУ
При атаке ВСУ на одно из сел Курской области пострадал местный житель, сильно поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор области Роман Сатровойт РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T14:57
2024-02-02T14:57
2024-02-02T14:57
новости
роман старовойт
курская область
происшествия
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на одно из сел Курской области пострадал местный житель, сильно поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор области Роман СатровойтПо его данным, дом получил серьезные повреждения. Местные власти окажут собственникам помощь в восстановлении и ремонте жилья.ВСУ регулярно атакуют мирное российское приграничье. Так, в четверг утром системы ПВО России отразили попытки украинских боевиков атаковать Белгородскую и Воронежскую области с помощью беспилотников. В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье ХерсонщиныВ Херсонской области пытались взорвать главу селаВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами
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РИА Новости Крым
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новости, роман старовойт, курская область, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Курская область снова под ударом ВСУ
При атаке ВСУ на село в Курской области пострадал местный житель – губернатор Старовойт