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Поселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Поселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ
Поселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Поселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ
После обстрела со стороны Украины поселок Теткино в Курской области остался без отопления и электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T22:30
2024-01-25T22:42
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
обстрелы всу
происшествия
теплоснабжение
электросети
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. После обстрела со стороны Украины поселок Теткино в Курской области остался без отопления и электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Кроме того, повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов. Ранее в четверг украинские боевики попытались атаковать Белгородскую область. Российские ПВО сбили над регионом два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Кроме того, мирная жительница хутора Лозовая Рудка погибла при сбросе взрывчатки с квадрокоптера ВСУ.В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧСПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночьРакетная атака на Курскую область: сбиты три "Точки-У"
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, теплоснабжение, электросети, новости, общество
Поселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ

Обстрел ВСУ оставил без отопления и света поселок Теткино в Курской области - губернатор

22:30 25.01.2024 (обновлено: 22:42 25.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоОтключения света
Отключения света - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. После обстрела со стороны Украины поселок Теткино в Курской области остался без отопления и электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть поселка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно", - написал он.
Кроме того, повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов.
Ранее в четверг украинские боевики попытались атаковать Белгородскую область. Российские ПВО сбили над регионом два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Кроме того, мирная жительница хутора Лозовая Рудка погибла при сбросе взрывчатки с квадрокоптера ВСУ.
В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтОбстрелы ВСУПроисшествияТеплоснабжениеЭлектросетиНовостиОбщество
 
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