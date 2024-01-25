https://crimea.ria.ru/20240125/poselok-v-kurskoy-oblasti-ostalsya-bez-tepla-i-sveta-iz-za-obstrela-vsu-1134466106.html

Поселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ

Поселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Поселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ

После обстрела со стороны Украины поселок Теткино в Курской области остался без отопления и электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T22:30

2024-01-25T22:30

2024-01-25T22:42

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

обстрелы всу

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. После обстрела со стороны Украины поселок Теткино в Курской области остался без отопления и электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Кроме того, повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов. Ранее в четверг украинские боевики попытались атаковать Белгородскую область. Российские ПВО сбили над регионом два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Кроме того, мирная жительница хутора Лозовая Рудка погибла при сбросе взрывчатки с квадрокоптера ВСУ.В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧСПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночьРакетная атака на Курскую область: сбиты три "Точки-У"

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, теплоснабжение, электросети, новости, общество