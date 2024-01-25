https://crimea.ria.ru/20240125/zhenschina-pogibla-pri-atake-kvadrokoptera-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1134464714.html

Женщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской области

Женщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Женщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской области

Мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T21:07

2024-01-25T21:07

2024-01-25T21:16

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, трагедия произошла в хуторе Лозовая Рудка в Борисовском районе.Это уже не первая целенаправленная попытка ВСУ обстреливать мирных жителей. 22 января при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.При этом боевики ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. Накануне над Брянской областью отразили две атаки ВСУ и за полчаса российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Читайте также на РИА Новости Крым:При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчинаЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, вячеслав гладков, новости