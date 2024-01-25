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Женщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской области
Женщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Женщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской области
Мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T21:07
2024-01-25T21:07
2024-01-25T21:16
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, трагедия произошла в хуторе Лозовая Рудка в Борисовском районе.Это уже не первая целенаправленная попытка ВСУ обстреливать мирных жителей. 22 января при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.При этом боевики ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. Накануне над Брянской областью отразили две атаки ВСУ и за полчаса российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Читайте также на РИА Новости Крым:При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчинаЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
Женщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской области
Квадрокоптер ВСУ сбросил взрывчатку на хутор в Белгородской области - погибла женщина
21:07 25.01.2024 (обновлено: 21:16 25.01.2024)