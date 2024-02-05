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Женщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Женщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
Женщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Женщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
В результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T11:59
2024-02-05T12:08
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
вячеслав гладков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшую доставили в Глушковскую ЦРБ, где ей оказывают ей всю необходимую помощь.Днем ранее объекты связи были повреждены в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинских беспилотников.1 февраля утром российские военные отразили попытки украинских боевиков атаковать Белгородскую и Воронежскую области с помощью беспилотников.2 февраля в результате атаки ВСУ на одно из сел Курской области пострадал местный житель, сильные повреждения получил жилой дом.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20240205/nochnaya-ataka-dronov-na-bryanskuyu-oblast-chto-izvestno-1134690105.html
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белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия
Женщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области

Женщина получила осколочные ранения при обстреле ВСУ поселка Теткино Белгородской области

11:59 05.02.2024 (обновлено: 12:08 05.02.2024)
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали пять прилетов. К сожалению, получила осколочное ранение местная жительница", - написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавшую доставили в Глушковскую ЦРБ, где ей оказывают ей всю необходимую помощь.
Днем ранее объекты связи были повреждены в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинских беспилотников.
1 февраля утром российские военные отразили попытки украинских боевиков атаковать Белгородскую и Воронежскую области с помощью беспилотников.
2 февраля в результате атаки ВСУ на одно из сел Курской области пострадал местный житель, сильные повреждения получил жилой дом.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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