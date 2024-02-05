https://crimea.ria.ru/20240205/zhenschina-ranena-pri-obstrele-vsu-poselka-v-belgorodskoy-oblasti-1134696201.html

Женщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области

Женщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Женщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области

В результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T11:59

2024-02-05T11:59

2024-02-05T12:08

белгородская область

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшую доставили в Глушковскую ЦРБ, где ей оказывают ей всю необходимую помощь.Днем ранее объекты связи были повреждены в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинских беспилотников.1 февраля утром российские военные отразили попытки украинских боевиков атаковать Белгородскую и Воронежскую области с помощью беспилотников.2 февраля в результате атаки ВСУ на одно из сел Курской области пострадал местный житель, сильные повреждения получил жилой дом.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20240205/nochnaya-ataka-dronov-na-bryanskuyu-oblast-chto-izvestno-1134690105.html

белгородская область

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белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия