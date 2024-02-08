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В небе над ДНР сбит украинский Су-25 - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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В небе над ДНР сбит украинский Су-25
В небе над ДНР сбит украинский Су-25 - РИА Новости Крым, 08.02.2024
В небе над ДНР сбит украинский Су-25
Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T14:04
2024-02-08T14:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за сутки нанесены удары по скоплениям украинских сил в 114 районах."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах", - проинформировали в Минобороны.Накануне средства противовоздушной обороны России сбили украинский истребитель МиГ-29 и более 100 беспилотников. В целом за предыдущие сутки в зоне спецоперации российские силы отразили 16 атак противника на трех направлениях, потери ВСУ составили около 1055 боевиков и свыше 50 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 100 беспилотниковСклад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской областиСуточные потери ВСУ превысили 1000 человек
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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министерство обороны рф, новости, новости сво, донецкая народная республика (днр), потери всу , всу (вооруженные силы украины)
В небе над ДНР сбит украинский Су-25

Минобороны России: истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР

14:04 08.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСбитый украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области
Сбитый украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
В целом за сутки нанесены удары по скоплениям украинских сил в 114 районах.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах", - проинформировали в Минобороны.
Накануне средства противовоздушной обороны России сбили украинский истребитель МиГ-29 и более 100 беспилотников. В целом за предыдущие сутки в зоне спецоперации российские силы отразили 16 атак противника на трех направлениях, потери ВСУ составили около 1055 боевиков и свыше 50 единиц техники.
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