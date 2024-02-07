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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 100 беспилотников
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 100 беспилотников - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 100 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне СВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и более 100 беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T13:58
2024-02-07T13:58
2024-02-07T13:58
министерство обороны рф
новости сво
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне СВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и более 100 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в течение суток средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.В целом за прошедшие сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады авиационных ракет и горючего, живую силу и военную технику противника в 119 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВОРоссийская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областьюСклад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 100 беспилотников
Российские силы ПВО за сутки сбили украинский МиГ-29 и более 100 беспилотников