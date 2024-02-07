https://crimea.ria.ru/20240207/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-mig-29-i-bolee-100-bespilotnikov-1134756567.html

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 100 беспилотников

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 100 беспилотников - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 100 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне СВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и более 100 беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T13:58

2024-02-07T13:58

2024-02-07T13:58

министерство обороны рф

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне СВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и более 100 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в течение суток средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.В целом за прошедшие сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады авиационных ракет и горючего, живую силу и военную технику противника в 119 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВОРоссийская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областьюСклад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу