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Российская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВО
Российская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВО - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Российская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВО
Российские военные отразили девять атак противника и заняли более выгодные позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T14:35
2024-02-06T14:35
2024-02-06T14:35
министерство обороны рф
клещеевка
донецкая народная республика (днр)
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Российские военные отразили девять атак противника и заняли более выгодные позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На данном направлении противник потерял убитыми и ранеными 290 боевиков, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля.Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки ДНР. Также противнику нанесен урон в районе Торского и Серебрянки. Потери противника составили до 240 боевиков убитыми и ранеными, также поражены три боевые бронемашины, четыре автомобиля, самоходка "Акация".В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиковРоссийские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, клещеевка, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВО
Армия России продвигается на Донецком и Краснолиманском направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Российские военные отразили девять атак противника и заняли более выгодные позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
На данном направлении противник потерял убитыми и ранеными 290 боевиков, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки ДНР. Также противнику нанесен урон в районе Торского и Серебрянки. Потери противника составили до 240 боевиков убитыми и ранеными, также поражены три боевые бронемашины, четыре автомобиля, самоходка "Акация".
В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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