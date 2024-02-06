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Российская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВО

Российская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВО - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Российская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВО

Российские военные отразили девять атак противника и заняли более выгодные позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T14:35

2024-02-06T14:35

2024-02-06T14:35

министерство обороны рф

клещеевка

донецкая народная республика (днр)

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Российские военные отразили девять атак противника и заняли более выгодные позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На данном направлении противник потерял убитыми и ранеными 290 боевиков, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля.Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки ДНР. Также противнику нанесен урон в районе Торского и Серебрянки. Потери противника составили до 240 боевиков убитыми и ранеными, также поражены три боевые бронемашины, четыре автомобиля, самоходка "Акация".В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиковРоссийские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ

клещеевка

донецкая народная республика (днр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, клещеевка, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу