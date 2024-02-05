https://crimea.ria.ru/20240205/rossiyskie-voennye-razbili-sklad-aviatsionnykh-boepripasov-vsu-1134701940.html

Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ

Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ

Российские военные за сутки поразили вражеский склад авиационных боеприпасов, уничтожили живую силу противника в 107-ми районах и сбили 58 беспилотников ВСУ,... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T15:14

2024-02-05T15:14

2024-02-05T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили вражеский склад авиационных боеприпасов, уничтожили живую силу противника в 107-ми районах и сбили 58 беспилотников ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны России.Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки сбиты 58 украинских беспилотников в небе над Харьковской, Херсонской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11833 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14908 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18248 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за суткиСклад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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