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Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ
Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ
Российские военные за сутки поразили вражеский склад авиационных боеприпасов, уничтожили живую силу противника в 107-ми районах и сбили 58 беспилотников ВСУ,... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T15:14
2024-02-05T15:14
2024-02-05T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили вражеский склад авиационных боеприпасов, уничтожили живую силу противника в 107-ми районах и сбили 58 беспилотников ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны России.Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки сбиты 58 украинских беспилотников в небе над Харьковской, Херсонской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11833 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14908 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18248 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за суткиСклад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, украина, новости, министерство обороны рф
Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ
Минобороны: в зоне СВО поражен вражеский склад авиационных боеприпасов
15:14 05.02.2024 (обновлено: 15:15 05.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили вражеский склад авиационных боеприпасов, уничтожили живую силу противника в 107-ми районах и сбили 58 беспилотников ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах.
Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки сбиты 58 украинских беспилотников в небе над Харьковской, Херсонской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11833 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14908 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18248 единиц специальной военной автомобильной техники.
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