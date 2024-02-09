https://crimea.ria.ru/20240209/pochti-sotnya-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozhena-za-sutki-v-zone-svo-1134825160.html

Почти сотня украинских беспилотников уничтожена за сутки в зоне СВО

Почти сотня украинских беспилотников уничтожена за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Почти сотня украинских беспилотников уничтожена за сутки в зоне СВО

Почти 100 украинских беспилотников и 15 реактивных снарядов систем залпового огня Himars, "Ураган" и "Ольха" уничтожены и перехвачены в зоне проведения... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T15:16

2024-02-09T15:16

2024-02-09T15:17

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

himars

пво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Почти 100 украинских беспилотников и 15 реактивных снарядов систем залпового огня Himars, "Ураган" и "Ольха" уничтожены и перехвачены в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 97 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Малорязанцево, Житловка Луганской Народной Республики, Марьинка, Володино Донецкой Народной Республики, Копани, Любимовка и Новофедоровка Запорожской области.В ночь на пятницу российские силы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями нескольких областей России и в акватории Черного моря.Днем ранее силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольхи" над Белгородской областью. Различные повреждения зафиксированы в девяти частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка.Читайте также на РИА Новости Крым:8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областьюДрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской областиНад Крымом уничтожен беспилотник

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, беспилотник (бпла, дрон), himars, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу