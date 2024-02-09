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Почти сотня украинских беспилотников уничтожена за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Почти сотня украинских беспилотников уничтожена за сутки в зоне СВО
Почти сотня украинских беспилотников уничтожена за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Почти сотня украинских беспилотников уничтожена за сутки в зоне СВО
Почти 100 украинских беспилотников и 15 реактивных снарядов систем залпового огня Himars, "Ураган" и "Ольха" уничтожены и перехвачены в зоне проведения... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T15:16
2024-02-09T15:17
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
himars
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Почти 100 украинских беспилотников и 15 реактивных снарядов систем залпового огня Himars, "Ураган" и "Ольха" уничтожены и перехвачены в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 97 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Малорязанцево, Житловка Луганской Народной Республики, Марьинка, Володино Донецкой Народной Республики, Копани, Любимовка и Новофедоровка Запорожской области.В ночь на пятницу российские силы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями нескольких областей России и в акватории Черного моря.Днем ранее силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольхи" над Белгородской областью. Различные повреждения зафиксированы в девяти частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка.Читайте также на РИА Новости Крым:8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областьюДрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской областиНад Крымом уничтожен беспилотник
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), himars, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Почти сотня украинских беспилотников уничтожена за сутки в зоне СВО

Российские военные уничтожили 97 украинских беспилотников за сутки

15:16 09.02.2024 (обновлено: 15:17 09.02.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Почти 100 украинских беспилотников и 15 реактивных снарядов систем залпового огня Himars, "Ураган" и "Ольха" уничтожены и перехвачены в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 15 реактивных снарядов систем залпового огня Himars, "Ураган" и "Ольха", – сказано в сообщении.
Кроме того, уничтожены 97 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Малорязанцево, Житловка Луганской Народной Республики, Марьинка, Володино Донецкой Народной Республики, Копани, Любимовка и Новофедоровка Запорожской области.
В ночь на пятницу российские силы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями нескольких областей России и в акватории Черного моря.
Днем ранее силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольхи" над Белгородской областью. Различные повреждения зафиксированы в девяти частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка.
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Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARSПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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