https://crimea.ria.ru/20240208/dron-kamikadze-atakoval-avtobus-s-lyudmi-v-belgorodskoy-oblasti-1134794560.html

Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T15:21

2024-02-08T15:21

2024-02-08T15:29

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Атака произошла днем в четверг в селе Новая Таволжанка.Киевский режим в среду трижды предпринял попытки атаковать Белгород и Белгородскую область. В результате ранения получили четыре человека, были повреждены автомобили, жилые многоквартирные и частные дома.Утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом уничтожен беспилотникОбстрел Белгорода: ранены люди и повреждены домаРоссийская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью

https://crimea.ria.ru/20240131/dron-kamikadze-udaril-po-selu-v-belgorodskoy-oblasti--ranen-muzhchina-1134590600.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), общество, новости