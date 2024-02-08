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Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской области
Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T15:21
2024-02-08T15:29
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Атака произошла днем в четверг в селе Новая Таволжанка.Киевский режим в среду трижды предпринял попытки атаковать Белгород и Белгородскую область. В результате ранения получили четыре человека, были повреждены автомобили, жилые многоквартирные и частные дома.Утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом уничтожен беспилотникОбстрел Белгорода: ранены люди и повреждены домаРоссийская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
https://crimea.ria.ru/20240131/dron-kamikadze-udaril-po-selu-v-belgorodskoy-oblasti--ranen-muzhchina-1134590600.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), общество, новости
Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской области

ВСУ атаковали дроном-камикадзе автобус с людьми в Белгородской области - есть раненый

15:21 08.02.2024 (обновлено: 15:29 08.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Атака произошла днем в четверг в селе Новая Таволжанка.
"В результате взрыва есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения ноги. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Киевский режим в среду трижды предпринял попытки атаковать Белгород и Белгородскую область. В результате ранения получили четыре человека, были повреждены автомобили, жилые многоквартирные и частные дома.
Утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)ОбществоНовости
 
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