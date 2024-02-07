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Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты на подлете к Белгороду - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты на подлете к Белгороду
Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты на подлете к Белгороду - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты на подлете к Белгороду
Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T20:35
2024-02-07T20:47
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака пресечена около 19.50.По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Белгороде и Белгородском районе есть разрушения в жилых домах и повреждения авто. В Белгородском районе пробита кровля в двух частных домов и посечены три автомобиля. Все оперативные службы работают на месте. Информация по повреждениям уточняется.Атаки на Белгород и областьЭто уже третья атака на Белгородскую область за день. В результате первых двух обстрелов ранения получили четыре человека, также были повреждены автомобили, жилые многоквартирные и частные дома.Утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины - контузия.Вторая атака с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire пресечена в 16.30. Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области.Позже Гладков сообщил о еще двоих пострадавших с баротравмой, осколочным ранением головы и контузией. Кроме того, в двух многоквартирных домах были выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками.30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.8 января в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областьюЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты на подлете к Белгороду

На подлете к Белгороду сбито еще пять реактивных снарядов Vampire - повреждены дома и авто

20:35 07.02.2024 (обновлено: 20:47 07.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака пресечена около 19.50.
По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Белгороде и Белгородском районе есть разрушения в жилых домах и повреждения авто.
"В Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах в одном многоквартирном доме, выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях, повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
В Белгородском районе пробита кровля в двух частных домов и посечены три автомобиля. Все оперативные службы работают на месте. Информация по повреждениям уточняется.

Атаки на Белгород и область

Это уже третья атака на Белгородскую область за день. В результате первых двух обстрелов ранения получили четыре человека, также были повреждены автомобили, жилые многоквартирные и частные дома.
Утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины - контузия.
Вторая атака с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire пресечена в 16.30. Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области.
Позже Гладков сообщил о еще двоих пострадавших с баротравмой, осколочным ранением головы и контузией. Кроме того, в двух многоквартирных домах были выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками.
30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.
8 января в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
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