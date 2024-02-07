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Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты на подлете к Белгороду

Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты на подлете к Белгороду - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты на подлете к Белгороду

Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T20:35

2024-02-07T20:35

2024-02-07T20:47

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака пресечена около 19.50.По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Белгороде и Белгородском районе есть разрушения в жилых домах и повреждения авто. В Белгородском районе пробита кровля в двух частных домов и посечены три автомобиля. Все оперативные службы работают на месте. Информация по повреждениям уточняется.Атаки на Белгород и областьЭто уже третья атака на Белгородскую область за день. В результате первых двух обстрелов ранения получили четыре человека, также были повреждены автомобили, жилые многоквартирные и частные дома.Утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины - контузия.Вторая атака с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire пресечена в 16.30. Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области.Позже Гладков сообщил о еще двоих пострадавших с баротравмой, осколочным ранением головы и контузией. Кроме того, в двух многоквартирных домах были выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками.30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.8 января в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областьюЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом

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белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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