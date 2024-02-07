Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240207/ataka-vsu-na-gorod-v-belgorodskoy-oblasti-raneny-dvoe-mirnykh-zhiteley-1134752281.html
Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей
Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей
В результате обстрела вооруженными силами Украины города в Белгородской области ранены два местных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T10:50
2024-02-07T10:50
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521212_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5973d40bcbab78aeb81c1338ba82c6b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В результате обстрела вооруженными силами Украины города в Белгородской области ранены два местных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. На скорой они доставлены в больницу: им оказывается вся необходимая медицинская помощь оказывается."Также есть прямое попадание на территорию стоянки промышленного предприятия - посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - уточнил Вячеслав Гладков.Накануне атаке украинского беспилотника подвергся город Губкин в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областьюЖенщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской областиПри атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи
https://crimea.ria.ru/20240207/pod-ognem-vraga-vsu-obstrelyali-levyy-bereg-khersonschiny-1134751243.html
шебекино (город в белгородской области)
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9dbcfd4abff565eade84b7950d6cf252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости
Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей

Ранены сотрудники промышленного предприятия при обстреле ВСУ Белгородской области

10:50 07.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В результате обстрела вооруженными силами Украины города в Белгородской области ранены два местных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть двое пострадавших - это сотрудники одного из промышленных предприятий", - написал он в своем Telegram-канале.
Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. На скорой они доставлены в больницу: им оказывается вся необходимая медицинская помощь оказывается.
"Также есть прямое попадание на территорию стоянки промышленного предприятия - посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - уточнил Вячеслав Гладков.
Накануне атаке украинского беспилотника подвергся город Губкин в Белгородской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
Женщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
При атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи
Обстрелы ВСУ
10:01
Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины
 
Вячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае
12:16Юные крымчане могут попасть в ТВ-проект "Ты супер!"
12:03Поезд Адлер – Симферополь пойдет по графику после оползня в районе Сочи
11:51В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой
11:20Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России
11:12Пожар произошел в общежитии Симферополя
11:04Дешевая клоунада: эксперт о "беспилотных войсках" Зеленского
10:50Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей
10:39В Крыму таможенники конфисковали раритетный Bentley
10:01Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины
09:37Часть Киева осталась без света после взрывов
08:53Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека
08:23Взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине
07:55В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины
07:39Россия потребовала у Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько
07:25Ранние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны
07:01Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня
06:39Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых
06:04Часть Севастополя и пригород в среду останутся без света
00:01Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду
Лента новостейМолния