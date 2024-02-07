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Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей
Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей
В результате обстрела вооруженными силами Украины города в Белгородской области ранены два местных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T10:50
2024-02-07T10:50
2024-02-07T10:50
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В результате обстрела вооруженными силами Украины города в Белгородской области ранены два местных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. На скорой они доставлены в больницу: им оказывается вся необходимая медицинская помощь оказывается."Также есть прямое попадание на территорию стоянки промышленного предприятия - посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - уточнил Вячеслав Гладков.Накануне атаке украинского беспилотника подвергся город Губкин в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областьюЖенщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской областиПри атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи
https://crimea.ria.ru/20240207/pod-ognem-vraga-vsu-obstrelyali-levyy-bereg-khersonschiny-1134751243.html
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Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей
Ранены сотрудники промышленного предприятия при обстреле ВСУ Белгородской области