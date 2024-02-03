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При атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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При атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи
При атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи - РИА Новости Крым, 03.02.2024
При атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи
В селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области, которое в субботу подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, поврежден инфраструктурный... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T13:34
2024-02-03T13:42
белгородская область
новости
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области, которое в субботу подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, поврежден инфраструктурный объект связи. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.К ликвидации последствий оперативные службы приступят в кратчайшие сроки, уточнил Гладков.Кроме того, по информации губернатора, под обстрел противника попал поселок Задорожный Краснояружского района. Никто из местного населения не пострадал.Российские средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. В результате последствий падения сбитого БПЛА на НПЗ в Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов.Вооруженные силы Украины в пятницу в очередной раз ударили по Белгородской области. В результате жители пяти сел остались без света и газа.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
При атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи

Гладков: инфраструктурный объект связи поврежден при атаке ВСУ на Белгородскую область

13:34 03.02.2024 (обновлено: 13:42 03.02.2024)
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области, которое в субботу подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, поврежден инфраструктурный объект связи. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", – написал он в своем Telegram-канале.

К ликвидации последствий оперативные службы приступят в кратчайшие сроки, уточнил Гладков.
Кроме того, по информации губернатора, под обстрел противника попал поселок Задорожный Краснояружского района. Никто из местного населения не пострадал.

"Есть повреждение линии электропередачи: под отключение подпадают абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", – уточнил Гладков.

Российские средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. В результате последствий падения сбитого БПЛА на НПЗ в Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов.
Вооруженные силы Украины в пятницу в очередной раз ударили по Белгородской области. В результате жители пяти сел остались без света и газа.
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Белгородская областьНовостиВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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