https://crimea.ria.ru/20240203/pri-atake-na-belgorodskuyu-oblast-povrezhden-infrastrukturnyy-obekt-svyazi-1134665898.html

При атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи

При атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи - РИА Новости Крым, 03.02.2024

При атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи

В селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области, которое в субботу подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, поврежден инфраструктурный... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T13:34

2024-02-03T13:34

2024-02-03T13:42

белгородская область

новости

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области, которое в субботу подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, поврежден инфраструктурный объект связи. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.К ликвидации последствий оперативные службы приступят в кратчайшие сроки, уточнил Гладков.Кроме того, по информации губернатора, под обстрел противника попал поселок Задорожный Краснояружского района. Никто из местного населения не пострадал.Российские средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. В результате последствий падения сбитого БПЛА на НПЗ в Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов.Вооруженные силы Украины в пятницу в очередной раз ударили по Белгородской области. В результате жители пяти сел остались без света и газа.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)