https://crimea.ria.ru/20240202/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-zhiteli-5-sel-ostalis-bez-sveta-i-gaza-1134655967.html

Удар ВСУ по Белгородской области: жители 5 сел остались без света и газа

Удар ВСУ по Белгородской области: жители 5 сел остались без света и газа - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Удар ВСУ по Белгородской области: жители 5 сел остались без света и газа

Вооруженные силы Украины в пятницу в очередной раз ударили по Белгородской области. В результате жители пяти сел остались без света и газа. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T18:43

2024-02-02T18:43

2024-02-02T18:43

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

происшествия

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в пятницу в очередной раз ударили по Белгородской области. В результате жители пяти сел остались без света и газа. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, пострадавших при обстреле нет. Подомовой обход территории продолжается. Специалисты начнут устранять последствия удара как только это станет возможным.31 января ВСУ дважды за день атаковали с помощью дрона-камикадзе село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства мужчина получил осколочные ранения лица.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, происшествия, вячеслав гладков, общество, жкх, новости