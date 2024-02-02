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Удар ВСУ по Белгородской области: жители 5 сел остались без света и газа - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Удар ВСУ по Белгородской области: жители 5 сел остались без света и газа
Удар ВСУ по Белгородской области: жители 5 сел остались без света и газа - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Удар ВСУ по Белгородской области: жители 5 сел остались без света и газа
Вооруженные силы Украины в пятницу в очередной раз ударили по Белгородской области. В результате жители пяти сел остались без света и газа. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T18:43
2024-02-02T18:43
обстрелы белгородской области
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обстрелы всу
происшествия
вячеслав гладков
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жкх
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в пятницу в очередной раз ударили по Белгородской области. В результате жители пяти сел остались без света и газа. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, пострадавших при обстреле нет. Подомовой обход территории продолжается. Специалисты начнут устранять последствия удара как только это станет возможным.31 января ВСУ дважды за день атаковали с помощью дрона-камикадзе село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства мужчина получил осколочные ранения лица.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, происшествия, вячеслав гладков, общество, жкх, новости
Удар ВСУ по Белгородской области: жители 5 сел остались без света и газа

Жители пяти сел Белгородской области остались без света и газа после обстрела ВСУ

18:43 02.02.2024
 
© Telegram Валентин ДемидовОбстрел Белгорода
Обстрел Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в пятницу в очередной раз ударили по Белгородской области. В результате жители пяти сел остались без света и газа. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи. Под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Поповка, Новая Репяховка, Прилесье и Демидовка. Также в одном частном домовладении выбито окно, посечен фасад и нарушено газоснабжение", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, пострадавших при обстреле нет. Подомовой обход территории продолжается. Специалисты начнут устранять последствия удара как только это станет возможным.
31 января ВСУ дважды за день атаковали с помощью дрона-камикадзе село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства мужчина получил осколочные ранения лица.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУПроисшествияВячеслав ГладковОбществоЖКХНовости
 
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