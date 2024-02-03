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Пожар на НПЗ в Волгограде произошел из-за падения БПЛА - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Пожар на НПЗ в Волгограде произошел из-за падения БПЛА
Пожар на НПЗ в Волгограде произошел из-за падения БПЛА - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Пожар на НПЗ в Волгограде произошел из-за падения БПЛА
Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Волгограде произошло в результате последствий падения сбитого БПЛА. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T08:24
2024-02-03T08:32
волгоград
беспилотник (бпла, дрон)
новости
пожар
андрей бочаров
волгоградская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Волгограде произошло в результате последствий падения сбитого БПЛА. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.В ночь на субботу три региона России были атакованы украинскими БПЛА. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей, сообщили в Минобороны РФ,В четверг утром системы ПВО России отразили попытки украинских боевиков атаковать Белгородскую и Воронежскую области.В среду ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчинаВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
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РИА Новости Крым
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волгоград, беспилотник (бпла, дрон), новости, пожар, андрей бочаров, волгоградская область, всу (вооруженные силы украины)
Пожар на НПЗ в Волгограде произошел из-за падения БПЛА

Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Волгограде произошло из-за падения БПЛА – губернатор

08:24 03.02.2024 (обновлено: 08:32 03.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Александр Кожохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Волгограде произошло в результате последствий падения сбитого БПЛА. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе – пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет", – говорится в сообщении.
В ночь на субботу три региона России были атакованы украинскими БПЛА. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей, сообщили в Минобороны РФ,
В четверг утром системы ПВО России отразили попытки украинских боевиков атаковать Белгородскую и Воронежскую области.
В среду ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.
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