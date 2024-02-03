Пожар на НПЗ в Волгограде произошел из-за падения БПЛА
Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Волгограде произошло из-за падения БПЛА – губернатор
08:24 03.02.2024 (обновлено: 08:32 03.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Волгограде произошло в результате последствий падения сбитого БПЛА. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе – пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет", – говорится в сообщении.
В ночь на субботу три региона России были атакованы украинскими БПЛА. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей, сообщили в Минобороны РФ,
В четверг утром системы ПВО России отразили попытки украинских боевиков атаковать Белгородскую и Воронежскую области.
В среду ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.
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