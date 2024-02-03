https://crimea.ria.ru/20240203/tri-obrasti-rossii-atakovany-nochyu-ukrainskimi-terroristami-1134660488.html

Три области России атакованы ночью украинскими террористами

Три области России атакованы ночью украинскими террористами - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Три области России атакованы ночью украинскими террористами

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей,... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T08:02

2024-02-03T08:02

2024-02-03T08:13

министерство обороны рф

ростовская область

волгоградская область

белгородская область

василий голубев

вячеслав гладков

пво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, уточнил он.По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате поражения подразделениями ПВО БПЛА самолетного типа над территорией области жертв и разрушений нет.Накануне в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы России поразили склад боеприпасов ВСУ, а ПВО сбили реактивные снаряды и 40 вражеских дронов над новыми регионами страны и Харьковской областью.В четверг утром системы ПВО России отразили попытки украинских боевиков атаковать Белгородскую и Воронежскую области.В среду ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетамиВ Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе

ростовская область

волгоградская область

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ростовская область, волгоградская область, белгородская область, василий голубев, вячеслав гладков, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)