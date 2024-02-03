Три области России атакованы ночью украинскими террористами
Российские силы ПВО уничтожили семь беспилотников за ночь в трех областях страны
08:02 03.02.2024 (обновлено: 08:13 03.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей", – цитирует РИА Новости оборонное ведомство России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, уточнил он.
По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате поражения подразделениями ПВО БПЛА самолетного типа над территорией области жертв и разрушений нет.
Накануне в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы России поразили склад боеприпасов ВСУ, а ПВО сбили реактивные снаряды и 40 вражеских дронов над новыми регионами страны и Харьковской областью.
В четверг утром системы ПВО России отразили попытки украинских боевиков атаковать Белгородскую и Воронежскую области.
В среду ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.
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