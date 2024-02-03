Рейтинг@Mail.ru
Три области России атакованы ночью украинскими террористами - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240203/tri-obrasti-rossii-atakovany-nochyu-ukrainskimi-terroristami-1134660488.html
Три области России атакованы ночью украинскими террористами
Три области России атакованы ночью украинскими террористами - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Три области России атакованы ночью украинскими террористами
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей,... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T08:02
2024-02-03T08:13
министерство обороны рф
ростовская область
волгоградская область
белгородская область
василий голубев
вячеслав гладков
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131924242_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_cad1c4ac417b8ec78ee877ae900800a4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, уточнил он.По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате поражения подразделениями ПВО БПЛА самолетного типа над территорией области жертв и разрушений нет.Накануне в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы России поразили склад боеприпасов ВСУ, а ПВО сбили реактивные снаряды и 40 вражеских дронов над новыми регионами страны и Харьковской областью.В четверг утром системы ПВО России отразили попытки украинских боевиков атаковать Белгородскую и Воронежскую области.В среду ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетамиВ Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе
ростовская область
волгоградская область
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131924242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3e6dfea498c8ecfad7d8054a5235c43.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, ростовская область, волгоградская область, белгородская область, василий голубев, вячеслав гладков, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Три области России атакованы ночью украинскими террористами

Российские силы ПВО уничтожили семь беспилотников за ночь в трех областях страны

08:02 03.02.2024 (обновлено: 08:13 03.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей", – цитирует РИА Новости оборонное ведомство России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, уточнил он.
По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате поражения подразделениями ПВО БПЛА самолетного типа над территорией области жертв и разрушений нет.
Накануне в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы России поразили склад боеприпасов ВСУ, а ПВО сбили реактивные снаряды и 40 вражеских дронов над новыми регионами страны и Харьковской областью.
В четверг утром системы ПВО России отразили попытки украинских боевиков атаковать Белгородскую и Воронежскую области.
В среду ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель
ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами
В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе
 
Министерство обороны РФРостовская областьВолгоградская областьБелгородская областьВасилий ГолубевВячеслав ГладковПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38В Симферополе высадят 40 тысяч цветов
09:02Больше не дадут: стоит ли Киеву ждать новых траншей от Евросоюза
08:24Пожар на НПЗ в Волгограде произошел из-за падения БПЛА
08:02Три области России атакованы ночью украинскими террористами
07:33Жителям 17 сел в Крыму на три дня запретили пить воду из крана - причина
07:01Отставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнение
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 3 февраля
23:22Зеленский уведомил Белый дом о решении уволить Залужного - СМИ
22:59Главные новости Крыма: 2 февраля
22:27Главное за день: 2 февраля
22:09Суд ООН отказался рассматривать претензии Украины к России о геноциде
21:51Призывной возраст для получивших гражданство России повышать не будут
21:38В Саках к 23 февраля отреставрируют боевую машину в Сквере афганцев
21:18Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС
20:49Набережная Коктебеля: как идет реконструкция и что будет летом
20:31НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России
19:59Крым может помочь с реабилитацией бойцов СВО из Южной Осетии
19:40Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках
19:11Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи Айвазовского
Лента новостейМолния