https://crimea.ria.ru/20240207/obstrel-belgoroda-povrezhdeny-doma-i-mashiny-est-ranenye-1134766435.html

Обстрел Белгорода: ранены люди и повреждены дома

Обстрел Белгорода: ранены люди и повреждены дома - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Обстрел Белгорода: ранены люди и повреждены дома

В результате обстрела Белгорода и Белгородского района реактивными снарядами Vampir со стороны ВСУ ранены два человека, также пострадали многоквартирные дома и... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T18:14

2024-02-07T18:14

2024-02-07T19:46

белгород

новости

вячеслав гладков

скорая помощь

больница

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/07/1134766591_370:0:2190:1024_1920x0_80_0_0_a6be53997c2bc13a108bc6d1e16fe394.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В результате обстрела Белгорода и Белгородского района реактивными снарядами Vampir со стороны ВСУ ранены два человека, также пострадали многоквартирные дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшему оказывается все необходимая медицинская помощь.Кроме того, в Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, добавил губернатор.В Белгородском районе различные повреждения выявлены в двух домовладениях и на территории одного предприятия.Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается.⠀Как сообщили в Минобороны РФ, около 16:30 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области при помощи семи реактивных снарядов Vampire. Российская ПВО отразила атаку. Около 17:20 над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.8 января в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областьюЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, новости, вячеслав гладков, скорая помощь, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу