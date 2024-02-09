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ВСУ обстреляли Запорожскую область из HIMARS – есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Запорожскую область из HIMARS – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.02.2024
ВСУ обстреляли Запорожскую область из HIMARS – есть пострадавшие
Украинские боевики обстреляли города Токмак и Васильевка и еще несколько сел Запорожской области, в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS, в... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T12:41
2024-02-09T12:41
2024-02-09T12:41
запорожская область
евгений балицкий
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
васильевка
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли города Токмак и Васильевка и еще несколько сел Запорожской области, в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS, в результате один мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Также зафиксирован прилет в частный дом в Васильевке. В результате пострадал хозяин дома, мужчина 1977 года рождения. С термическими ожогами и травмами различной степени тяжести его доставили в больницу. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий, добавил Балицкий.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов Херсонской области, выпустив по ним 38 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областьюПри атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человекДрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), васильевка, токмак, himars, происшествия, новости
ВСУ обстреляли Запорожскую область из HIMARS – есть пострадавшие
Украинские боевики обстреляли Запорожскую область реактивными снарядами HIMARS – Балицкий