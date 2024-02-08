https://crimea.ria.ru/20240208/pri-atake-na-belgorodskuyu-oblast-oskolkami-ranilo-pyaterykh-chelovek-1134794840.html

При атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человек

При атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человек - РИА Новости Крым, 08.02.2024

При атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человек

ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области. В результате ранены пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T15:43

2024-02-08T15:43

2024-02-08T15:59

белгородская область

вячеслав гладков

новости

скорая помощь

больница

белгород

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области. В результате ранены пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, пострадавшего с тяжелыми ранениями бригада скорой помощи доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу. Еще у четверых пострадавших – двух мужчин и двух женщин – осколочные ранения нижних конечностей. Бригадами скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.Также Гладков уточнил, что осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы и один легковой автомобиль. Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте. ⠀ Информация по разрушениям уточняется.Также в четверг днем украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. Атака произошла в селе Новая Таволжанка. В результате ранен мужчина.Накануне утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.

https://crimea.ria.ru/20240208/ekipazh-sbitogo-pod-belgorodom-il-76-nagradili-ordenami-muzhestva-posmertno-1134778774.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, скорая помощь, больница, белгород, обстрелы всу