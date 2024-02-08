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При атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человек - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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При атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человек
При атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человек - РИА Новости Крым, 08.02.2024
При атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человек
ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области. В результате ранены пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T15:43
2024-02-08T15:59
белгородская область
вячеслав гладков
новости
скорая помощь
больница
белгород
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области. В результате ранены пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, пострадавшего с тяжелыми ранениями бригада скорой помощи доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу. Еще у четверых пострадавших – двух мужчин и двух женщин – осколочные ранения нижних конечностей. Бригадами скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.Также Гладков уточнил, что осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы и один легковой автомобиль. Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте. ⠀ Информация по разрушениям уточняется.Также в четверг днем украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. Атака произошла в селе Новая Таволжанка. В результате ранен мужчина.Накануне утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.
https://crimea.ria.ru/20240208/ekipazh-sbitogo-pod-belgorodom-il-76-nagradili-ordenami-muzhestva-posmertno-1134778774.html
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, скорая помощь, больница, белгород, обстрелы всу
При атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человек

Пять человек ранены в результате украинского обстрела села в Белгородской области

15:43 08.02.2024 (обновлено: 15:59 08.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области. В результате ранены пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии – у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, пострадавшего с тяжелыми ранениями бригада скорой помощи доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу. Еще у четверых пострадавших – двух мужчин и двух женщин – осколочные ранения нижних конечностей. Бригадами скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.
Также Гладков уточнил, что осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы и один легковой автомобиль. Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте. ⠀ Информация по разрушениям уточняется.
Также в четверг днем украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. Атака произошла в селе Новая Таволжанка. В результате ранен мужчина.
Накануне утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.
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Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиСкорая помощьБольницаБелгородОбстрелы ВСУ
 
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