https://crimea.ria.ru/20240210/rossiyskie-voyska-sorvali-popytki-rotatsii-vsu-na-perednem-krae-v-donbasse-1134843880.html

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в Донбассе

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в Донбассе

Несколько попыток ротации на переднем крае и подвоза боеприпасов ВСУ сорвали российские военные на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T11:20

2024-02-10T11:20

2024-02-10T11:20

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132453580_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_3d126b16041ca59ee8ff6e7bf75ac085.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Несколько попыток ротации на переднем крае и подвоза боеприпасов ВСУ сорвали российские военные на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны."В течение суток пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районе Старомайорского и Равнополя, и осуществить подвоз материальных средств в районе Марфополя", – сказано в сообщении.Кроме того, ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы противника под Приютным и Старомайорским: уничтожены пять пунктов временной дислокации, два пункта управления беспилотной авиацией и узел связи.Потери противника превысили 190 боевиков, также уничтожены два танка, буксируемая гаубица "Мста-Б", шесть единиц автомобильной техники и три беспилотника.Накануне на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Приютного Запорожской области и Старомайорского ДНР. Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубица "Мста-Б".В Минобороны России также сообщили об уничтожении почти ста украинских беспилотников и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в зоне проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атакахВслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу