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Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в Донбассе
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в Донбассе
Несколько попыток ротации на переднем крае и подвоза боеприпасов ВСУ сорвали российские военные на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T11:20
2024-02-10T11:20
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Несколько попыток ротации на переднем крае и подвоза боеприпасов ВСУ сорвали российские военные на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны."В течение суток пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районе Старомайорского и Равнополя, и осуществить подвоз материальных средств в районе Марфополя", – сказано в сообщении.Кроме того, ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы противника под Приютным и Старомайорским: уничтожены пять пунктов временной дислокации, два пункта управления беспилотной авиацией и узел связи.Потери противника превысили 190 боевиков, также уничтожены два танка, буксируемая гаубица "Мста-Б", шесть единиц автомобильной техники и три беспилотника.Накануне на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Приютного Запорожской области и Старомайорского ДНР. Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубица "Мста-Б".В Минобороны России также сообщили об уничтожении почти ста украинских беспилотников и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в зоне проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атакахВслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в Донбассе

ВС России сорвали попытки ротации и подвоз припасов ВСУ на Южно-Донецком направлении

11:20 10.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Несколько попыток ротации на переднем крае и подвоза боеприпасов ВСУ сорвали российские военные на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение суток пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районе Старомайорского и Равнополя, и осуществить подвоз материальных средств в районе Марфополя", – сказано в сообщении.
Кроме того, ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы противника под Приютным и Старомайорским: уничтожены пять пунктов временной дислокации, два пункта управления беспилотной авиацией и узел связи.
Потери противника превысили 190 боевиков, также уничтожены два танка, буксируемая гаубица "Мста-Б", шесть единиц автомобильной техники и три беспилотника.
Накануне на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Приютного Запорожской области и Старомайорского ДНР. Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубица "Мста-Б".
В Минобороны России также сообщили об уничтожении почти ста украинских беспилотников и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в зоне проведения спецоперации.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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