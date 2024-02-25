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После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев
После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев - РИА Новости Крым, 25.02.2024
После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев
После бегства из Авдеевки ВСУ имеют высокие шансы потерять Купянск и Харьков, если Запад не поставит Киеву дальнобойные ракеты и истребители F-16. Об этом... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T16:37
2024-02-25T16:37
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новости
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авдеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. После бегства из Авдеевки ВСУ имеют высокие шансы потерять Купянск и Харьков, если Запад не поставит Киеву дальнобойные ракеты и истребители F-16. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова.По словам Устиновой, это произойдет, если Киев не получит дополнительной поддержки от Запада в виде снарядов, дальнобойных ракет, а также истребителей F-16 уже этим летом.Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Город был освобожден Вооруженными силами РФ 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направленияхВоенный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после освобождения Авдеевки у ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения образовалось множество "слабых точек". Каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет.По мнению аналитика, после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.*признано Минюстом России СМИ-иноагентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Умеров: Украина теряет территории из-за задержек поставок оружияЗеленский признал преимущество российского оружияЧем грозят Украине уголовные дела о воровстве оружия США – эксперт
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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верховная рада украины, новости, украина, россия, купянск, харьков, авдеевка, новые регионы россии
После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев

Киев может потерять Купянск и Харьков – депутат ВР Украины

16:37 25.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗачистка жилого сектора в Авдеевке
Зачистка жилого сектора в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. После бегства из Авдеевки ВСУ имеют высокие шансы потерять Купянск и Харьков, если Запад не поставит Киеву дальнобойные ракеты и истребители F-16. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова.
"Авдеевка – это первый шаг к тому, как будет выглядеть Украина. Потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий – Харьков. А Харьков – это второй крупнейший город Украины, в котором проживают более одного миллиона человек. И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, то шансы потерять Харьков, к сожалению, очень высоки", – сказала нардеп в интервью немецкому изданию Deutsche Welle*
По словам Устиновой, это произойдет, если Киев не получит дополнительной поддержки от Запада в виде снарядов, дальнобойных ракет, а также истребителей F-16 уже этим летом.
Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Город был освобожден Вооруженными силами РФ 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.
Командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях
Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после освобождения Авдеевки у ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения образовалось множество "слабых точек". Каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет.
По мнению аналитика, после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.
*признано Минюстом России СМИ-иноагентом
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