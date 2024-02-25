https://crimea.ria.ru/20240225/posle-avdeevki-budut-kupyansk-i-kharkov--nardep-vr-predupredila-ukraintsev-1135202133.html

После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев

После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев - РИА Новости Крым, 25.02.2024

После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев

После бегства из Авдеевки ВСУ имеют высокие шансы потерять Купянск и Харьков, если Запад не поставит Киеву дальнобойные ракеты и истребители F-16. Об этом... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T16:37

2024-02-25T16:37

2024-02-25T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. После бегства из Авдеевки ВСУ имеют высокие шансы потерять Купянск и Харьков, если Запад не поставит Киеву дальнобойные ракеты и истребители F-16. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова.По словам Устиновой, это произойдет, если Киев не получит дополнительной поддержки от Запада в виде снарядов, дальнобойных ракет, а также истребителей F-16 уже этим летом.Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Город был освобожден Вооруженными силами РФ 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направленияхВоенный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после освобождения Авдеевки у ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения образовалось множество "слабых точек". Каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет.По мнению аналитика, после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.*признано Минюстом России СМИ-иноагентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Умеров: Украина теряет территории из-за задержек поставок оружияЗеленский признал преимущество российского оружияЧем грозят Украине уголовные дела о воровстве оружия США – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, новости, украина, россия, купянск, харьков, авдеевка, новые регионы россии