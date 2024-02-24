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Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки
Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки
В ходе операции по освобождению Авдеевки Вооруженные силы России, отбросив ВСУ с позиций, продвинулись на 10 километров и продолжают наступление. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T09:26
2024-02-24T09:27
авдеевка
министерство обороны рф
сергей шойгу
группировка войск "запад"
поставки западного оружия украине
донецкая народная республика (днр)
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В ходе операции по освобождению Авдеевки Вооруженные силы России, отбросив ВСУ с позиций, продвинулись на 10 километров и продолжают наступление. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев.Отмечается, что доклад был представлен министру в зоне спецоперации, куда он прибыл проинспектировать российскую группировку войск "Центр".Мордвичев также сообщил Шойгу, что несмотря на "нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась".По словам замкомандующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенанта Евгения Циндяйкина, анализ захваченной у ВСУ зарубежной техники доказывает, что российские войска в зоне спецоперации сталкиваются "в полном объеме со всем военно-промышленным потенциалом". Видно, однако, что Украине западные партнеры "сбагривали все подряд – и новое, и старое", отметил он.При этом почти вся иностранная техника имеет один главный недостаток, подчеркнул Циндяйкин, демонстрируя Шойгу трофейный бронетранспортер М113 А2 производства США.Комментируя доклад командования группировки "Центр", министр обороны России Шойгу в частности заметил, что в мире осознают силу русского оружия."Всему миру понятно, что лучший автомат – это Калашников, нет, все равно лезут", – сказал Шойгу.Он также оценил обеспечение вооружением группировки "Центр", отметив, что все необходимое поставляется бойцам в опережающем порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои под Авдеевкой: армия России продвигается впередПервые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспортаКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
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авдеевка, министерство обороны рф, сергей шойгу, группировка войск "запад", поставки западного оружия украине, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки

В ходе операции по освобождению Авдеевки ВСУ отброшены с позиций на 10 км – Минобороны

09:26 24.02.2024 (обновлено: 09:27 24.02.2024)
 
© РИА Новости . Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела на территории освобожденной Авдеевки
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела на территории освобожденной Авдеевки - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . Stanislav Krasilnikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В ходе операции по освобождению Авдеевки Вооруженные силы России, отбросив ВСУ с позиций, продвинулись на 10 километров и продолжают наступление. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев.
"В ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях", – приводит слова командующего официальный канал Минобороны РФ.
Отмечается, что доклад был представлен министру в зоне спецоперации, куда он прибыл проинспектировать российскую группировку войск "Центр".
Мордвичев также сообщил Шойгу, что несмотря на "нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась".
По словам замкомандующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенанта Евгения Циндяйкина, анализ захваченной у ВСУ зарубежной техники доказывает, что российские войска в зоне спецоперации сталкиваются "в полном объеме со всем военно-промышленным потенциалом". Видно, однако, что Украине западные партнеры "сбагривали все подряд – и новое, и старое", отметил он.
При этом почти вся иностранная техника имеет один главный недостаток, подчеркнул Циндяйкин, демонстрируя Шойгу трофейный бронетранспортер М113 А2 производства США.
"Недостаток этой машины – слабая проходимость. Это всех машин практически европейских всех в наших условиях касается", – сказал генерал.
Комментируя доклад командования группировки "Центр", министр обороны России Шойгу в частности заметил, что в мире осознают силу русского оружия.
"Всему миру понятно, что лучший автомат – это Калашников, нет, все равно лезут", – сказал Шойгу.
Он также оценил обеспечение вооружением группировки "Центр", отметив, что все необходимое поставляется бойцам в опережающем порядке.
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