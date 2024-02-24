https://crimea.ria.ru/20240224/armiya-rossii-otbrosila-vsu-na-10-km-pri-osvobozhdenii-avdeevki-1135183167.html

Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки

Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки

В ходе операции по освобождению Авдеевки Вооруженные силы России, отбросив ВСУ с позиций, продвинулись на 10 километров и продолжают наступление. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T09:26

2024-02-24T09:26

2024-02-24T09:27

авдеевка

министерство обороны рф

сергей шойгу

группировка войск "запад"

поставки западного оружия украине

донецкая народная республика (днр)

новости сво

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В ходе операции по освобождению Авдеевки Вооруженные силы России, отбросив ВСУ с позиций, продвинулись на 10 километров и продолжают наступление. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев.Отмечается, что доклад был представлен министру в зоне спецоперации, куда он прибыл проинспектировать российскую группировку войск "Центр".Мордвичев также сообщил Шойгу, что несмотря на "нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась".По словам замкомандующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенанта Евгения Циндяйкина, анализ захваченной у ВСУ зарубежной техники доказывает, что российские войска в зоне спецоперации сталкиваются "в полном объеме со всем военно-промышленным потенциалом". Видно, однако, что Украине западные партнеры "сбагривали все подряд – и новое, и старое", отметил он.При этом почти вся иностранная техника имеет один главный недостаток, подчеркнул Циндяйкин, демонстрируя Шойгу трофейный бронетранспортер М113 А2 производства США.Комментируя доклад командования группировки "Центр", министр обороны России Шойгу в частности заметил, что в мире осознают силу русского оружия."Всему миру понятно, что лучший автомат – это Калашников, нет, все равно лезут", – сказал Шойгу.Он также оценил обеспечение вооружением группировки "Центр", отметив, что все необходимое поставляется бойцам в опережающем порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои под Авдеевкой: армия России продвигается впередПервые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспортаКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

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авдеевка, министерство обороны рф, сергей шойгу, группировка войск "запад", поставки западного оружия украине, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии