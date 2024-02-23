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Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
Первые жители Авдеевки в ДНР получили российские паспорта, сообщил Дмитрий Шевченко - глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T14:29
2024-02-23T14:29
2024-02-23T14:31
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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Первые жители Авдеевки в ДНР получили российские паспорта, сообщил Дмитрий Шевченко - глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит освобожденный город.Ранее представитель МВД России Ирины Волк сообщала, что первые жители Авдеевки подали документы на получение российских паспортов.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова Зеленский подтвердил и объяснил вывод войск из Авдеевки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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авдеевка, донецкая народная республика (днр), паспорт, россия, новые регионы россии, общество, новости
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
В освобожденной Авдеевке жители начали получать российские паспорта
14:29 23.02.2024 (обновлено: 14:31 23.02.2024)