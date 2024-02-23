Рейтинг@Mail.ru
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240223/pervye-zhiteli-osvobozhdennoy-avdeevki-poluchili-rossiyskie-pasporta-1135174343.html
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
Первые жители Авдеевки в ДНР получили российские паспорта, сообщил Дмитрий Шевченко - глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T14:29
2024-02-23T14:31
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
паспорт
россия
новые регионы россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123814039_0:157:3132:1919_1920x0_80_0_0_659dbc2f27069cb4babd2244cfdfa4a1.jpg.webp
СИФМЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Первые жители Авдеевки в ДНР получили российские паспорта, сообщил Дмитрий Шевченко - глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит освобожденный город.Ранее представитель МВД России Ирины Волк сообщала, что первые жители Авдеевки подали документы на получение российских паспортов.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова Зеленский подтвердил и объяснил вывод войск из Авдеевки
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123814039_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_6e63e88d45edd613f00afcd6b8a76418.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авдеевка, донецкая народная республика (днр), паспорт, россия, новые регионы россии, общество, новости
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта

В освобожденной Авдеевке жители начали получать российские паспорта

14:29 23.02.2024 (обновлено: 14:31 23.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Авдеевки
Первые российские паспорта выдали жителям Авдеевки - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИФМЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Первые жители Авдеевки в ДНР получили российские паспорта, сообщил Дмитрий Шевченко - глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит освобожденный город.
"Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шевченко.
Ранее представитель МВД России Ирины Волк сообщала, что первые жители Авдеевки подали документы на получение российских паспортов.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"
Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова
Зеленский подтвердил и объяснил вывод войск из Авдеевки
 
АвдеевкаДонецкая Народная Республика (ДНР)ПаспортРоссияНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:2113-й пакет санкции против России: что ответил МИД
14:55Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский
14:29Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
13:52От защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчан
13:36Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины
13:14Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
12:42Под Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину
12:01Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ
11:55Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО
11:08Михаил Развожаев поздравил крымчан с Днем защитника Отечества
10:59В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые
10:25Как будут работать в Крыму отделения МРЭО на праздники
10:04Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника Отечества
09:49ГК "ИнтерСтрой" поздравила ветеранов с Днем защитника Отечества
09:3510 лет митингу Народной воли в Севастополе: как это было – в днях и лицах
09:12В Крыму дадут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества
08:42ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания
08:30МИД РФ: Литва пытается создать трудности россиянам и белорусам
08:11Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море
07:51День защитника Отечества в России: справка
Лента новостейМолния