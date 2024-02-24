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Чем грозят Украине уголовные дела о воровстве оружия США – эксперт

Чем грозят Украине уголовные дела о воровстве оружия США – эксперт - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Чем грозят Украине уголовные дела о воровстве оружия США – эксперт

Громкие заявления Пентагона о возбуждении уголовных дел о воровстве на поставках Киеву вооружений США имеют главной целью "топить" действующего президента Джо... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T19:37

2024-02-24T19:37

2024-02-24T19:58

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

владимир зеленский (президент украины)

украина

сша

поставки западного оружия украине

василий кашканов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Громкие заявления Пентагона о возбуждении уголовных дел о воровстве на поставках Киеву вооружений США имеют главной целью "топить" действующего президента Джо Байдена на фоне победного шествия республиканцев. Но как только расследования дадут результаты с "цепочками" и "конкретными лицами" – финансирование Киеву подрубят. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов.Ранее главный инспектор Пентагона Роберт Сторч сообщил об открытии более чем 50 уголовных дел, связанных с нарушениями при поставках американского оружия и снаряжения Украине. По его словам, речь идет о мошенничестве при закупках и о кражах, а также коррупции и подмене продукта и число расследований подобного рода будет еще расти, "учитывая количество и скорость", с которой США снабжали Киев. Сторч отметил, что Пентагон пока не может подтвердить обвинений, не исключив этого в будущем. Болевая точка выбрана правильноПо мнению Василия Кашканова, во всеуслышание о серьезных нарушениях при поставках Украине оружия из США в Америке заявили не случайно. Это следствие того, что республиканцы "уже расправили крылья, имеют хорошее влияние и твердое намерение "топить" Байдена". В Пентагоне тоже чувствуют, что власть меняется и пора действовать.Это очень удачная тактика, если учитывать, что американцы "прекрасно понимают, куда уходят огромные суммы, видят, что уровень жизни падает и устали от этого", отмечает эксперт. "Они правильно нашли кнопку – болевую точку, на которую нужно нажать. Потому что здесь прежде всего идет ориентация на общество. Потому что, как бы ни была запутана американская выборная система, она все равно в конечном итоге начинается с простых граждан. А им нужно, чтобы у них все было хорошо, чтобы они были самодостаточны и бензин у них стоил, как и раньше", – отметил Кашканов.Киеву приготовитьсяНесмотря на то, что в этой истории явно прослеживаются "внутренние дела Америки", Кашканов считает, что когда в ходе расследования упомянутых дел "будут вскрыты цепочки и представлены достаточно серьезные доказательства с конкретными лицами", как минимум вопрос выделения финансовой помощи Украине будет приостановлен."В любом случае, чем бы это ни было, вероятность того, что финансовые потоки на Украину сократятся, очень высоки. Поток не будет остановлен полностью. Но будет заморожен на какое-то время либо его объемы значительно упадут", – заключил Кашканов, отметив, что, безусловно, это произойдет еще в период президентства Байдена.Дональд что-то темнитПри этом судить о том, насколько смена лидеров в США сможет в дальнейшем отразиться на поставках Украине, пока вряд ли возможно, считает Кашканов."Потому что темнит что-то Дональд", – отметил он.По его мнению, это доказывают даже слова Трампа о том, что он, став президентом, сможет завершить конфликт на Украине за 48 часов."Это невозможно. И я не думаю, что он этого и хочет. Наш президент – человек очень грамотный, все понимает и просчитывает эти ходы. И Трамп знает это. Поэтому насколько он откровенен – большой вопрос".Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что в случае победы Трампа на президентских выборах США Киев продолжит получать помощь из полулегальных источников. Читайте также на РИА Новости Крым:Значит, я был прав: Путин ответил на слова Байдена "Я ладил с Путиным": Трамп об отношениях с президентом России Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир зеленский (президент украины), украина, сша, поставки западного оружия украине, василий кашканов, политика, мнения