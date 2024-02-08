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Трамп сказал "нет": что будет с помощью Украине

Трамп сказал "нет": что будет с помощью Украине - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Трамп сказал "нет": что будет с помощью Украине

Киев не останется без помощи со стороны Вашингтона независимо от того, как завершатся американские внутриполитические игры между республиканцами и демократами... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T16:52

2024-02-08T16:52

2024-02-08T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киев не останется без помощи со стороны Вашингтона независимо от того, как завершатся американские внутриполитические игры между республиканцами и демократами. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Накануне в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю. Не договорились"Что касается голосования в Конгрессе – стороны не договорились, потому что Трамп сказал "нет". Трамп имеет замечательный "инструмент" в виде спикера палаты представителей Джонсона, и может блокировать фактически все инициативы демократов. Создав такой дуэт, они и дальше будут блокировать все инициативы, если демократы не пойдут на уступки, которые нужны республиканцам", – констатирует политолог.Этот торг, по словам Брутера, будет продолжен – он является исключительно частью политической борьбы республиканцев и демократов за голоса избирателей. При этом эпизод может разворачиваться по разным сценариям.Помощь УкраинеПри этом результат внутриамериканских предвыборных баталий, по мнению политолога, совершенно не важен в контексте "украинского кейса", поскольку основная часть помощи киевскому режиму идет из необъявленных источников.В этой связи та легальная часть, которая накануне была заблокирована сенатом, большого значения для Киева не имеет. Более того, не стоит также питать иллюзий по поводу "плохих" демократов и "хороших" республиканцев – даже в случае победы последних, Вашингтон не прекратит противостояние с Россией с помощью прокси-войны на Украине.Компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 млрд долларов на помощь Украине, Израилю, а также на урегулирование ситуации на южной границе, был предложен американскими сенаторами в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией в США после того, как они заблокировали обсуждение запрошенной администрацией Байдена помощи Украине.Законопроект сената вызвал резкую критику республиканцев, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.Накануне помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы. И заявил о том, что Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом.Ранее сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву. В конце прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании было принято Белым домом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Однако республиканцы проголосовали против выделения средств Украине и потребовали принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная помощь Украине прекращается – Джон КирбиУ Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощиСША "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дональд трамп, сша, украина, деньги, поставки западного оружия украине