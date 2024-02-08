Рейтинг@Mail.ru
Трамп сказал "нет": что будет с помощью Украине - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240208/tramp-skazal-net-chto-budet-s-pomoschyu-ukraine-1134791625.html
Трамп сказал "нет": что будет с помощью Украине
Трамп сказал "нет": что будет с помощью Украине - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Трамп сказал "нет": что будет с помощью Украине
Киев не останется без помощи со стороны Вашингтона независимо от того, как завершатся американские внутриполитические игры между республиканцами и демократами... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T16:52
2024-02-08T17:03
эксклюзивы риа новости крым
политика
дональд трамп
сша
украина
деньги
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110894/25/1108942531_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c1f44109c4047caae5a03b26d6c80e60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киев не останется без помощи со стороны Вашингтона независимо от того, как завершатся американские внутриполитические игры между республиканцами и демократами. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Накануне в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю. Не договорились"Что касается голосования в Конгрессе – стороны не договорились, потому что Трамп сказал "нет". Трамп имеет замечательный "инструмент" в виде спикера палаты представителей Джонсона, и может блокировать фактически все инициативы демократов. Создав такой дуэт, они и дальше будут блокировать все инициативы, если демократы не пойдут на уступки, которые нужны республиканцам", – констатирует политолог.Этот торг, по словам Брутера, будет продолжен – он является исключительно частью политической борьбы республиканцев и демократов за голоса избирателей. При этом эпизод может разворачиваться по разным сценариям.Помощь УкраинеПри этом результат внутриамериканских предвыборных баталий, по мнению политолога, совершенно не важен в контексте "украинского кейса", поскольку основная часть помощи киевскому режиму идет из необъявленных источников.В этой связи та легальная часть, которая накануне была заблокирована сенатом, большого значения для Киева не имеет. Более того, не стоит также питать иллюзий по поводу "плохих" демократов и "хороших" республиканцев – даже в случае победы последних, Вашингтон не прекратит противостояние с Россией с помощью прокси-войны на Украине.Компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 млрд долларов на помощь Украине, Израилю, а также на урегулирование ситуации на южной границе, был предложен американскими сенаторами в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией в США после того, как они заблокировали обсуждение запрошенной администрацией Байдена помощи Украине.Законопроект сената вызвал резкую критику республиканцев, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.Накануне помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы. И заявил о том, что Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом.Ранее сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву. В конце прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании было принято Белым домом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Однако республиканцы проголосовали против выделения средств Украине и потребовали принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная помощь Украине прекращается – Джон КирбиУ Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощиСША "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110894/25/1108942531_51:0:535:363_1920x0_80_0_0_1aeaf080e5e99d39b8e44a7db6d89340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, дональд трамп, сша, украина, деньги, поставки западного оружия украине
Трамп сказал "нет": что будет с помощью Украине

Киев продолжит получать помощь из полулегальных источников – политолог Брутер

16:52 08.02.2024 (обновлено: 17:03 08.02.2024)
 
© AP Photo/ Evan VucciДональд Трамп. Архивное фото
Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киев не останется без помощи со стороны Вашингтона независимо от того, как завершатся американские внутриполитические игры между республиканцами и демократами. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Накануне в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю.

Не договорились

"Что касается голосования в Конгрессе – стороны не договорились, потому что Трамп сказал "нет". Трамп имеет замечательный "инструмент" в виде спикера палаты представителей Джонсона, и может блокировать фактически все инициативы демократов. Создав такой дуэт, они и дальше будут блокировать все инициативы, если демократы не пойдут на уступки, которые нужны республиканцам", – констатирует политолог.
Этот торг, по словам Брутера, будет продолжен – он является исключительно частью политической борьбы республиканцев и демократов за голоса избирателей. При этом эпизод может разворачиваться по разным сценариям.

"Это может закончиться совершенно по-разному. На сегодня ситуация не определилась, и влияние на нее будет иметь ход спецоперации", – считает эксперт.

Помощь Украине

При этом результат внутриамериканских предвыборных баталий, по мнению политолога, совершенно не важен в контексте "украинского кейса", поскольку основная часть помощи киевскому режиму идет из необъявленных источников.

"У Украины нет денег, чтобы платить "социалку", но она ее платит. У Украины почти нет собственного вооружения, но она воюет. Потому что основная часть американских денег – нелегальная или полулегальная. Поскольку этот факт общеизвестен в самих США, это вынужден был оправдывать Джон Кирби (координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома – ред.), который заявил, что помощь Украине оказывается по линии многолетней программы перевооружения ВСУ. Эта программа действительно существует, но она совершенно копеечная, и в ее рамках никакого серьезного перевооружения быть не может", – поясняет Брутер реальное положение дел.

В этой связи та легальная часть, которая накануне была заблокирована сенатом, большого значения для Киева не имеет. Более того, не стоит также питать иллюзий по поводу "плохих" демократов и "хороших" республиканцев – даже в случае победы последних, Вашингтон не прекратит противостояние с Россией с помощью прокси-войны на Украине.

"Даже если демократы проиграют выборы, помощь будет идти. К тому же, украинские власти любят воровать. Если нечего украсть, они начинают топить друг друга, а это плохо с психологической точки зрения – этот сюжет мы видели на прошлой неделе, когда в Киев срочно приехала Нуланд (заместитель госсекретаря США – ред.), чтобы "разруливать" напряженную ситуацию. В целом Украину не оставят без того, чем она воюет, и без минимума денег на социальные расходы, чтобы не было коллапса социальной системы", – заключил эксперт.

Компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 млрд долларов на помощь Украине, Израилю, а также на урегулирование ситуации на южной границе, был предложен американскими сенаторами в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией в США после того, как они заблокировали обсуждение запрошенной администрацией Байдена помощи Украине.
Законопроект сената вызвал резкую критику республиканцев, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.
Накануне помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы. И заявил о том, что Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом.
Ранее сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву. В конце прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов.
Решение о пакетном голосовании было принято Белым домом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Однако республиканцы проголосовали против выделения средств Украине и потребовали принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Военная помощь Украине прекращается – Джон Кирби
У Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощи
США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПолитикаДональд ТрампСШАУкраинаДеньгиПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Трамп сказал "нет": что будет с помощью Украине
16:32Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку
16:17Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году
15:56В Крыму выплаты после "шторма века" получили 334 тысячи человек
15:43При атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человек
15:21Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской области
14:45Число многодетных семей в Крыму за 10 лет выросло вдвое
14:26М777 и Krab горят в зоне СВО: уничтожено еще 750 украинских боевиков
14:19ПВО сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника
14:04В ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента
14:04В небе над ДНР сбит украинский Су-25
13:46Надеждину отказали в регистрации кандидатом на пост президента РФ
13:24Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонии
13:17В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения
12:44Причина пожара в ТЦ в Красногвардейском - данные прокуратуры
12:38Грузовик насмерть сбил мужчину на дороге в Крыму
12:26При сходе оползня на дома в Алматы погибли четыре человека
11:47Иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале
11:43Крымские итальянцы: депортация и реабилитация
11:41"Волшебной палочки нет": Боррель заявил об отсутствии снарядов для Киева
Лента новостейМолния