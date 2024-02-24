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Более 50 уголовных дел: в США расследуют воровство военной помощи ВСУ
Более 50 уголовных дел: в США расследуют воровство военной помощи ВСУ - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Более 50 уголовных дел: в США расследуют воровство военной помощи ВСУ
Министерство обороны США открыло уже более 50 уголовных дел, связанных с нарушениями при поставках американского оружия и снаряжения Украине. Об этом на... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T16:22
2024-02-24T16:22
2024-02-24T16:22
сша
пентагон
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всу (вооруженные силы украины)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Министерство обороны США открыло уже более 50 уголовных дел, связанных с нарушениями при поставках американского оружия и снаряжения Украине. Об этом на брифинге, посвященном расследованиям нарушений при поставках американской военной помощи для Украины заявил главный инспектор Пентагона Роберт Сторч, его слова приводит Bloomberg.По словам Сторча, расследования в рамках уголовных дел, которые проводит Пентагон, находятся на разных стадиях и рассматривают такие вопросы, как "мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, мошенничество или коррупция, а также нецелевое использование средств". Всего, по данным главного инспектора Пентагона, уже открыто более 50 уголовных расследований по перечисленным нарушениям, и их число скорее всего будет расти, "учитывая количество и скорость" снабжения, которое имело место.Сторч отметил, что в некоторых расследованиях фигурируют подрядчики. При этом пока никаких обвинений не выдвигалось: ведется следствие.В феврале в управление главного инспектора Роберта Сторча заявляли, что США отправили Украине бронетехнику и системы ПВО без каких-либо планов по их дальнейшему техобслуживанию и долгосрочной эксплуатации. Кроме того, Пентагон изначально предоставил Киеву лишь ограниченные запасы запчастей к ним.Ранее CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщал, что торговцы оружием и боевики-добровольцы на Украине украли и попытались продать часть поставленного Киеву западного вооружения и снаряжения. Еще летом 2022 года генсек Интерпола Юрген Шток также предупреждал, что по окончании конфликта на Украине высока вероятность активизации незаконной торговли оружием, изначально предназначенным Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:Бракованные бронежилеты для ВСУ: на Украине очередной скандалВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог
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сша, пентагон, поставки западного оружия украине, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Более 50 уголовных дел: в США расследуют воровство военной помощи ВСУ
Инспектор Пентагона Сторч сообщил о десятках уголовных дел о воровстве вооружений для ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым.
Министерство обороны США открыло уже более 50 уголовных дел, связанных с нарушениями при поставках американского оружия и снаряжения Украине. Об этом на брифинге, посвященном расследованиям нарушений при поставках американской военной помощи для Украины заявил главный инспектор Пентагона Роберт Сторч, его слова приводит Bloomberg
.
По словам Сторча, расследования в рамках уголовных дел, которые проводит Пентагон, находятся на разных стадиях и рассматривают такие вопросы, как "мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, мошенничество или коррупция, а также нецелевое использование средств".
Всего, по данным главного инспектора Пентагона, уже открыто более 50 уголовных расследований по перечисленным нарушениям, и их число скорее всего будет расти, "учитывая количество и скорость" снабжения, которое имело место.
Сторч отметил, что в некоторых расследованиях фигурируют подрядчики. При этом пока никаких обвинений не выдвигалось: ведется следствие.
"Мы пока не обосновали подобных обвинений, но это может измениться", – сказал инспектор.
В феврале в управление главного инспектора Роберта Сторча заявляли, что США отправили Украине бронетехнику и системы ПВО без каких-либо планов по их дальнейшему техобслуживанию и долгосрочной эксплуатации. Кроме того, Пентагон изначально предоставил Киеву лишь ограниченные запасы запчастей к ним.
Ранее CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщал
, что торговцы оружием и боевики-добровольцы на Украине украли и попытались продать часть поставленного Киеву западного вооружения и снаряжения.
Еще летом 2022 года генсек Интерпола Юрген Шток также предупреждал, что по окончании конфликта на Украине высока вероятность активизации незаконной торговли оружием, изначально предназначенным Киеву.
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