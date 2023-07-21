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Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать
Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать
Торговцы оружием и боевики-добровольцы на Украине украли и попытались продать часть поставленного Киеву западного вооружения и снаряжения. Об этом сообщает CNN... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T10:24
2023-07-21T10:24
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Торговцы оружием и боевики-добровольцы на Украине украли и попытались продать часть поставленного Киеву западного вооружения и снаряжения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона, полученный в соответствии с законом о свободе информации.По данным инспектора американского оборонного ведомства, "преступным организациям удалось похитить некоторое количество оружия и оборудования, предоставленного США и их союзниками".Так, в конце июня прошлого года организованная преступная группа вступила в добровольческий батальон и, используя поддельные документы, похитила оружие, включая гранатомет и пулемет, а также более одной тысячи патронов. По данным Пентагона, "заговор сорвали спецслужбы Украины".В том же месяце разоблачена ОПГ, выдававшая себя за работников гуманитарной помощи. Они украли бронежилеты на сумму 17 тысяч долларов, говорится в отчете.В августе 2022 года спецслужбы Украины обнаружили группу членов добровольческого батальона, которые украли 60 винтовок и почти 1000 патронов и хранили их на складе, "предположительно для продажи на черном рынке".Авторы отчета также отметили, что после начала специальной военной операции Пентагон не мог отслеживать судьбу всего американского вооружения, поставляемого на Украину, из-за "ограниченного присутствия США в стране".Согласно отчету, в котором рассматривался период с февраля по сентябрь 2022 года, представители минобороны США "не смогли провести необходимый мониторинг конечного использования военной техники, которую Штаты предоставили Украине в 2022 финансовом году" из-за "невозможности персонала Пентагона посетить районы, где использовалось или хранилось оборудование".Также сообщается, что в конце октября США возобновили инспекции украинских оружейных складов на местах, чтобы лучше отслеживать, куда направляется вооружение. Минобороны также предоставило украинцам системы слежения, включая сканеры и программное обеспечение.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прикарманиваете слишком много": ЦРУ отчитало Зеленского за коррупциюВысокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – ПутинКассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон
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сша, украина, поставки западного оружия украине, в мире, новости, сво
Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать

CNN: Пентагон сообщил о краже и попытках продать часть поставленного Украине оружия

10:24 21.07.2023
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиНайденный схрон в Херсонской области
Найденный схрон в Херсонской области
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Торговцы оружием и боевики-добровольцы на Украине украли и попытались продать часть поставленного Киеву западного вооружения и снаряжения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона, полученный в соответствии с законом о свободе информации.
По данным инспектора американского оборонного ведомства, "преступным организациям удалось похитить некоторое количество оружия и оборудования, предоставленного США и их союзниками".
Так, в конце июня прошлого года организованная преступная группа вступила в добровольческий батальон и, используя поддельные документы, похитила оружие, включая гранатомет и пулемет, а также более одной тысячи патронов. По данным Пентагона, "заговор сорвали спецслужбы Украины".
В том же месяце разоблачена ОПГ, выдававшая себя за работников гуманитарной помощи. Они украли бронежилеты на сумму 17 тысяч долларов, говорится в отчете.
В августе 2022 года спецслужбы Украины обнаружили группу членов добровольческого батальона, которые украли 60 винтовок и почти 1000 патронов и хранили их на складе, "предположительно для продажи на черном рынке".
Авторы отчета также отметили, что после начала специальной военной операции Пентагон не мог отслеживать судьбу всего американского вооружения, поставляемого на Украину, из-за "ограниченного присутствия США в стране".
Согласно отчету, в котором рассматривался период с февраля по сентябрь 2022 года, представители минобороны США "не смогли провести необходимый мониторинг конечного использования военной техники, которую Штаты предоставили Украине в 2022 финансовом году" из-за "невозможности персонала Пентагона посетить районы, где использовалось или хранилось оборудование".
Также сообщается, что в конце октября США возобновили инспекции украинских оружейных складов на местах, чтобы лучше отслеживать, куда направляется вооружение. Минобороны также предоставило украинцам системы слежения, включая сканеры и программное обеспечение.
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