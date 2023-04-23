https://crimea.ria.ru/20230423/prikarmanivaete-slishkom-mnogo-tsru-otchitalo-zelenskogo-za-korruptsiyu-1128316546.html

"Прикарманиваете слишком много": ЦРУ отчитало Зеленского за коррупцию

"Прикарманиваете слишком много": ЦРУ отчитало Зеленского за коррупцию - РИА Новости Крым, 23.04.2023

"Прикарманиваете слишком много": ЦРУ отчитало Зеленского за коррупцию

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс отчитал президента Украины Владимира Зеленского из-за запредельной коррупции в... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T10:28

2023-04-23T10:28

2023-04-23T10:29

политика

коррупция

владимир зеленский (президент украины)

сша

пентагон

украина

цру

сеймур херш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/01/1127923737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74db52abbde21b2012049db4400b4251.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс отчитал президента Украины Владимира Зеленского из-за запредельной коррупции в руководстве киевского режима. Об этом рассказал известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире RT.В частности, глава американской спецслужбы указал Зеленскому, что украинские чиновники и военачальники ездят по Киеву на новых Mercedes. Херш отметил, что ЦРУ передало украинскому президенту список из 35 украинских высоких должностных лиц, уличенных в коррупции. Впоследствии 10 из них сняли с должностей.Кроме того, по словам Херша, политики в США осведомлены о том, что часть поступающего Киеву американского вооружения продается на черном рынке, однако СМИ замалчивают эту проблем".В США были очень серьезно обеспокоены тем, что киевские коррупционеры начнут перепродавать переносные зенитные ракетные комплексы, способные сбивать самолеты на значительной высоте. Медиахолдинг CBS даже выпустил материал по этому поводу, но впоследствии его пришлось отозвать.На этой неделе Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 миллиона долларов. В рамках этого пакета киевскому режиму планируется передать боеприпасы для артиллерии, реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, управляемые ракеты для боевых машин пехоты Bradley, противотанковые комплексы AT-4, противотанковые мины, заряды для преодоления заграждений, девять миллионов патронов для стрелкового оружия, высокоточные авиационные боеприпасы, автомашины логистической поддержки.При этом в Пентагоне указали, что с начала спецоперации Киев суммарно получил от США более 36,1 млрд долларов, из которых 35,4 млрд - при президентстве Байдена.В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов и продолжают "накачивать Киев оружием, собирают по всему миру иностранных наемников, делают все, чтобы конфликт был максимально продолжительным и кровопролитным".А страны НАТО превысили сумму в 65 млрд евро, при этом за год практически исчерпав весь запас Европейского фонда мира до 2027 года.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - ВолодинРиски возрастают: в МИД оценили вероятность военного конфликта с НАТОНАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - Столтенберг

https://crimea.ria.ru/20230421/ukraina-stanet-chlenom-nato---zayavlenie-stoltenberga-1128297807.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, коррупция, владимир зеленский (президент украины), сша, пентагон, украина, цру, сеймур херш