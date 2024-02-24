https://crimea.ria.ru/20240224/pvo-sbili-dva-ukrainskikh-istrebitelya-nad-donbassom-1135186485.html

ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом

ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом - РИА Новости Крым, 24.02.2024

ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом

Два самолета МиГ-29 вооруженных сил Украины сбиты за сутки над Донецкой Народной Республикой. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T14:30

2024-02-24T14:30

2024-02-24T14:33

министерство обороны рф

новости сво

пво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:141:2886:1764_1920x0_80_0_0_a6d70aae25e177d615aa937e0bcc71c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Два самолета МиГ-29 вооруженных сил Украины сбиты за сутки над Донецкой Народной Республикой. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказано в сводке.Кроме того, в течение суток ПВО перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также уничтожили 92 вражеских беспилотника над ДНР, Запорожской и Херсонской областями."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", - добавили в оборонном ведомстве.

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, поставки западного оружия украине