https://crimea.ria.ru/20240224/pvo-sbili-dva-ukrainskikh-istrebitelya-nad-donbassom-1135186485.html
ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом
ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом - РИА Новости Крым, 24.02.2024
ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом
Два самолета МиГ-29 вооруженных сил Украины сбиты за сутки над Донецкой Народной Республикой. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T14:30
2024-02-24T14:30
2024-02-24T14:33
министерство обороны рф
новости сво
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Два самолета МиГ-29 вооруженных сил Украины сбиты за сутки над Донецкой Народной Республикой. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказано в сводке.Кроме того, в течение суток ПВО перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также уничтожили 92 вражеских беспилотника над ДНР, Запорожской и Херсонской областями."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", - добавили в оборонном ведомстве.
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_25dc290eb9e843f24d075cfe9d2c6c1e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, поставки западного оружия украине
Материал дополняется
ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом
Российские ПВО сбили два украинских Миг-29 над Донбассом и 92 дрона
14:30 24.02.2024 (обновлено: 14:33 24.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Два самолета МиГ-29 вооруженных сил Украины сбиты за сутки над Донецкой Народной Республикой. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказано в сводке.
Кроме того, в течение суток ПВО перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также уничтожили 92 вражеских беспилотника над ДНР, Запорожской и Херсонской областями.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", - добавили в оборонном ведомстве.