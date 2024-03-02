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Сырский раскритиковал подготовку командиров и заявил о кадровых решениях - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Сырский раскритиковал подготовку командиров и заявил о кадровых решениях
Сырский раскритиковал подготовку командиров и заявил о кадровых решениях - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Сырский раскритиковал подготовку командиров и заявил о кадровых решениях
не позволяет им держать позиции и сдерживать атаки российских войск. С такой критикой выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T10:46
2024-03-02T10:46
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
александр сырский
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Уровень подготовки и опыта командиров ряда бригад вооруженных сил Украины на восточном фронте не позволяет им держать позиции и сдерживать атаки российских войск. С такой критикой выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале."В течение трех дней вполне стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет. Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения", - написал Сырский.Обозначив наличие проблем с подготовкой штаба, Сырский завил, что в отдельных случаях вынужден принимать кадровые решения.В конце февраля главнокомандующий ВСУ обвинил командиров украинской армии и в просчетах при оценке обстановки в зоне боев, которые стали причиной поражения ВСУ.Он отмечал, что ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остается сложной. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях.17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Перед этим главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Ласточкино"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВОНовый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, александр сырский, украина, в мире
Сырский раскритиковал подготовку командиров и заявил о кадровых решениях

Главком ВСУ Сырскиий обвинил командование бригад в провалах на восточном фронте

10:46 02.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Уровень подготовки и опыта командиров ряда бригад вооруженных сил Украины на восточном фронте не позволяет им держать позиции и сдерживать атаки российских войск. С такой критикой выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.
"В течение трех дней вполне стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет. Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения", - написал Сырский.
Обозначив наличие проблем с подготовкой штаба, Сырский завил, что в отдельных случаях вынужден принимать кадровые решения.
В конце февраля главнокомандующий ВСУ обвинил командиров украинской армии и в просчетах при оценке обстановки в зоне боев, которые стали причиной поражения ВСУ.
Он отмечал, что ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остается сложной. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях.
17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Перед этим главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОАлександр СырскийУкраинаВ мире
 
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