https://crimea.ria.ru/20240229/syrkiy-obvinil-komandirov-vsu-v-proschetakh-iz-za-avdeevki-1135303213.html

Сырский обвинил командиров ВСУ в просчетах из-за Авдеевки

Сырский обвинил командиров ВСУ в просчетах из-за Авдеевки - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Сырский обвинил командиров ВСУ в просчетах из-за Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил командиров украинской армии в просчетах при оценке обстановки в зоне боев. Об этом сказано в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T12:14

2024-02-29T12:14

2024-02-29T15:02

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всу (вооруженные силы украины)

александр сырский

потери всу

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил командиров украинской армии в просчетах при оценке обстановки в зоне боев. Об этом сказано в Telegram-канале генштаба ВСУ.Он заявил, что обнаружил "некоторые просчеты" в действиях командиров, которые стали причиной поражения ВСУ."Во время работы у отдельных командиров были обнаружены некоторые просчеты во владении обстановкой и оценке, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях", - заявил он.Сырский признал, что из-за этого положение на многих направлениях линии фронта для Украины существенно усложнилось."Ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остается сложной. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях", - добавил он.Об успешном отражении контратак ВСУ в районе Вербового и Работино на Херсонском направлении ежедневно сообщает Минобороны России. 17 февраля российские войска освободили город Авдеевка, а затем продвинулись вглубь украинской обороны более чем на десять километров, освободив населенные пункты Победа, Ласточкино и Петровское.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВОШойгу назвал потери Украины за все время СВО После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев

украина

авдеевка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), александр сырский, потери всу , авдеевка, донецкая народная республика (днр), новости сво