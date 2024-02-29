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Сырский обвинил командиров ВСУ в просчетах из-за Авдеевки
Сырский обвинил командиров ВСУ в просчетах из-за Авдеевки - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Сырский обвинил командиров ВСУ в просчетах из-за Авдеевки
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил командиров украинской армии в просчетах при оценке обстановки в зоне боев. Об этом сказано в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T12:14
2024-02-29T12:14
2024-02-29T15:02
украина
всу (вооруженные силы украины)
александр сырский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил командиров украинской армии в просчетах при оценке обстановки в зоне боев. Об этом сказано в Telegram-канале генштаба ВСУ.Он заявил, что обнаружил "некоторые просчеты" в действиях командиров, которые стали причиной поражения ВСУ."Во время работы у отдельных командиров были обнаружены некоторые просчеты во владении обстановкой и оценке, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях", - заявил он.Сырский признал, что из-за этого положение на многих направлениях линии фронта для Украины существенно усложнилось."Ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остается сложной. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях", - добавил он.Об успешном отражении контратак ВСУ в районе Вербового и Работино на Херсонском направлении ежедневно сообщает Минобороны России. 17 февраля российские войска освободили город Авдеевка, а затем продвинулись вглубь украинской обороны более чем на десять километров, освободив населенные пункты Победа, Ласточкино и Петровское.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВОШойгу назвал потери Украины за все время СВО После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), александр сырский, потери всу , авдеевка, донецкая народная республика (днр), новости сво
Сырский обвинил командиров ВСУ в просчетах из-за Авдеевки
Сырский назвал ситуацию для ВСУ сложной из-за просчетов командиров
12:14 29.02.2024 (обновлено: 15:02 29.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил командиров украинской армии в просчетах при оценке обстановки в зоне боев. Об этом сказано в Telegram-канале генштаба ВСУ.
Он заявил, что обнаружил "некоторые просчеты" в действиях командиров, которые стали причиной поражения ВСУ.
"Во время работы у отдельных командиров были обнаружены некоторые просчеты во владении обстановкой и оценке, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях", - заявил он.
Сырский признал, что из-за этого положение на многих направлениях линии фронта для Украины существенно усложнилось.
"Ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остается сложной. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях", - добавил он.
Об успешном отражении контратак ВСУ
в районе Вербового и Работино на Херсонском направлении ежедневно сообщает Минобороны России. 17 февраля российские войска освободили город Авдеевка
, а затем продвинулись вглубь
украинской обороны более чем на десять километров, освободив населенные пункты Победа
, Ласточкино
и Петровское
.
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