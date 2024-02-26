Рейтинг@Mail.ru
ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240226/vsu-stremitelno-teryayut-lyudey---nazvany-poteri-za-sutki-1135220217.html
ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки
ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки - РИА Новости Крым, 26.02.2024
ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки
Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации еще 1175 боевиков ВСУ, а также вражеское вооружение и технику. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T14:36
2024-02-26T14:50
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135220374_0:121:1182:786_1920x0_80_0_0_68d8689e657537d476ba5bf88370f3b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации еще 1175 боевиков ВСУ, а также вражеское вооружение и технику. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.На Купянском направлении отражены семь атак и две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника - до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, американская артиллерийская система М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Херсонском направлении в районе Работино Запорожской области отражена еще одна вражеская атака. Потери противника составили около 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица Д-20, боевая машина РСЗО "Град".На Донецком фронте в трех провальных контратаках враг лишился 420 военнослужащих, двух бронетранспортеров, четырех автомобилей, артсистемы М777, станции контрбатарейной борьбы. На Южно-Донецкой линии отражены две атаки, потери противника - до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы.На Авдеевском направлении ВСУ потеряли 410 боевиков в шести провальных контратаках и двух атаках, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Ласточкино Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки 11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за сутки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135220374_44:0:1180:852_1920x0_80_0_0_577eca0963333df14eaf9c2cc210e3ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки

ВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 1175 боевиков

14:36 26.02.2024 (обновлено: 14:50 26.02.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации еще 1175 боевиков ВСУ, а также вражеское вооружение и технику. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.
На Купянском направлении отражены семь атак и две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника - до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, американская артиллерийская система М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
На Херсонском направлении в районе Работино Запорожской области отражена еще одна вражеская атака. Потери противника составили около 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица Д-20, боевая машина РСЗО "Град".
На Донецком фронте в трех провальных контратаках враг лишился 420 военнослужащих, двух бронетранспортеров, четырех автомобилей, артсистемы М777, станции контрбатарейной борьбы. На Южно-Донецкой линии отражены две атаки, потери противника - до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы.
Сводка Минобороны за 26 февраля 2024 года. ИнфографикаСводка Минобороны за 26 февраля 2024 года. Инфографика
На Авдеевском направлении ВСУ потеряли 410 боевиков в шести провальных контратаках и двух атаках, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - добавили в Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска освободили Ласточкино
Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки
11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за сутки
 
Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности
14:36ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки
14:27Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа
14:16Армия России продвинулась вперед на двух направлениях
14:06Украина обсуждает с Францией передачу истребителей Mirage – Зеленский
13:44Российские войска освободили Ласточкино
13:35Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года
13:18Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине
12:51В горах под Ялтой упал со склона велосипедист
12:18Авдеевку полностью зачистили от ВСУ - Пушилин
12:02ФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах России
11:59В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства
11:50Громкие звуки и стрельба в центре Севастополя – что происходит
11:30Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* Крыму
10:591000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае
10:38"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ
10:31Землетрясение произошло в Японии
10:15Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации
09:35Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
09:12Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации
Лента новостейМолния