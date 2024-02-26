https://crimea.ria.ru/20240226/vsu-stremitelno-teryayut-lyudey---nazvany-poteri-za-sutki-1135220217.html

ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки

ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки - РИА Новости Крым, 26.02.2024

ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки

Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации еще 1175 боевиков ВСУ, а также вражеское вооружение и технику. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T14:36

2024-02-26T14:36

2024-02-26T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации еще 1175 боевиков ВСУ, а также вражеское вооружение и технику. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.На Купянском направлении отражены семь атак и две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника - до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, американская артиллерийская система М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Херсонском направлении в районе Работино Запорожской области отражена еще одна вражеская атака. Потери противника составили около 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица Д-20, боевая машина РСЗО "Град".На Донецком фронте в трех провальных контратаках враг лишился 420 военнослужащих, двух бронетранспортеров, четырех автомобилей, артсистемы М777, станции контрбатарейной борьбы. На Южно-Донецкой линии отражены две атаки, потери противника - до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы.На Авдеевском направлении ВСУ потеряли 410 боевиков в шести провальных контратаках и двух атаках, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Ласточкино Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки 11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика