https://crimea.ria.ru/20240225/bolee-70-bespilotnikov-vraga-unichtozheny-v-zone-svo-za-sutki-1135200302.html

Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки

Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 77 беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T13:55

2024-02-25T13:55

2024-02-25T14:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 77 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13392 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15220 танков и других боевых бронированных машин, 1225 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8161 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 19055 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за суткиАрмия России наступает на Авдеевском и Донецком направленияхКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению

https://crimea.ria.ru/20240225/rossiyskie-voyska-uluchshili-pozitsii-v-rayone-avdeevki-1135200114.html

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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), украина, вооруженные силы россии, новости