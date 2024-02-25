https://crimea.ria.ru/20240225/bolee-70-bespilotnikov-vraga-unichtozheny-v-zone-svo-za-sutki-1135200302.html
Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки
Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 77 беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T13:55
2024-02-25T13:55
2024-02-25T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 77 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13392 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15220 танков и других боевых бронированных машин, 1225 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8161 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 19055 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за суткиАрмия России наступает на Авдеевском и Донецком направленияхКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), украина, вооруженные силы россии, новости
Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 77 дронов и сбили 6 снарядов HIMARS
13:55 25.02.2024 (обновлено: 14:00 25.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 77 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
В целом за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13392 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15220 танков и других боевых бронированных машин, 1225 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8161 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 19055 единиц специальной военной автомобильной техники.
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