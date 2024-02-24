https://crimea.ria.ru/20240224/11-brigad-vsu-poterpeli-porazhenie-v-boyakh-s-vs-rf-za-sutki-1135187312.html
11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за сутки
11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за сутки - РИА Новости Крым, 24.02.2024
11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за сутки
Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение подразделениям 11 бригад ВСУ в зоне спецоперации, сократив численность вражеской армии более чем на 1000... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T15:27
2024-02-24T15:27
2024-02-24T15:28
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение подразделениям 11 бригад ВСУ в зоне спецоперации, сократив численность вражеской армии более чем на 1000 боевиков в ходе ударов по позициям и отражения контратак. Это следует из сводки Минобороны РФ.Так, по данным Минобороны, на Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, при этом отражены три контратаки противника в районе Синьковки в Харьковской области.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны, а также отразили контратаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ.На Авдеевском направлении за сутки были отражены две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Также в ходе боев нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух украинских механизированных бригад: 24-й и 53-й.Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны под селом Луговское и отразили контратаку штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе Шевченко в Запорожской области.Совокупные потери армии противника на всех направлениях за сутки составили около 1035 человек.Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ наступает на Авдеевском и Донецком направлениях, ликвидировав здесь за сутки более 800 военнослужащих вражеской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РОссии отбросила ВСУ на 10 км от АвдеевкиСотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе
https://crimea.ria.ru/20240224/kontrnastupleniya-vsu-na-krym-ne-budet-ofitser-ssha-osadil-zelenskogo-1135186871.html
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости, новости сво
11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за сутки
11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ в течение суток - Минобороны
15:27 24.02.2024 (обновлено: 15:28 24.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение подразделениям 11 бригад ВСУ в зоне спецоперации, сократив численность вражеской армии более чем на 1000 боевиков в ходе ударов по позициям и отражения контратак. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, по данным Минобороны, на Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, при этом отражены три контратаки противника в районе Синьковки в Харьковской области.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны, а также отразили контратаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ.
На Авдеевском направлении за сутки были отражены две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Также в ходе боев нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух украинских механизированных бригад: 24-й и 53-й.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны под селом Луговское и отразили контратаку штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе Шевченко в Запорожской области.
"На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", – добавили в военном ведомстве России.
Совокупные потери армии противника на всех направлениях за сутки составили около 1035 человек.
Ранее в Минобороны сообщили
, что ВС РФ наступает на Авдеевском и Донецком направлениях, ликвидировав здесь за сутки более 800 военнослужащих вражеской армии.
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