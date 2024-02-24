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Сотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе

Сотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Сотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе

Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, руководивший операцией по освобождению Авдеевки, сообщил о выведении из города сотен... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T10:56

2024-02-24T10:56

2024-02-24T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, руководивший операцией по освобождению Авдеевки, сообщил о выведении из города сотен украинских военнопленных. Его слова приводит Минобороны РФ.В свою очередь глава оборонного ведомства напомнил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости действовать с украинскими пленными гуманно."Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий ВС РФ, – гуманно, как это было всегда", – подчеркнул Шойгу.На командном пункте он наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, поблагодарив за образцовое выполнение боевых задач.Как уточнили в Министерстве обороны РФ, взятые в Авдеевке в плен военнослужащие ВСУ "распределены и находятся в центрах временного содержания военнопленных в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции".По словам военнопленных ВСУ, которые приводит Минобороны, украинские командование их "регулярно обманывало", начиная с убеждений, что "им не предстоит служить на переднем крае обороны", и заканчивая тем, что дорога отхода из Авдеевки безопасна, хотя это был "очередной котел".По словам пленного военнослужащего ВСУ Андрея Бабурина, бегство из Авдеевки "началось хаотично, еще до приказа отходить". О том же свидетельствует военнопленный Юрий Петров. Он также сообщил, что в подразделениях ВСУ сейчас "много отказников, которые не исполняют приказы командиров и не соглашаются идти на передовые позиции на верную смерть и предпочитают сесть в тюрьму за дезертирство, чем бесцельно погибнуть".Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать.Читайте также на РИА Новости Крым:Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – ПутинПотери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – ШойгуАрмия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки

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новости сво, авдеевка, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пленные