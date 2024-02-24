Рейтинг@Mail.ru
Сотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240224/sotni-boevikov-vsu-sdayutsya-v-plen-v-minoborony-rasskazali-ob-ikh-sudbe-1135184188.html
Сотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе
Сотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Сотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе
Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, руководивший операцией по освобождению Авдеевки, сообщил о выведении из города сотен... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T10:56
2024-02-24T11:09
новости сво
авдеевка
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134575151_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_10b4d0df2fe4de7f15d6c84262663c06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, руководивший операцией по освобождению Авдеевки, сообщил о выведении из города сотен украинских военнопленных. Его слова приводит Минобороны РФ.В свою очередь глава оборонного ведомства напомнил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости действовать с украинскими пленными гуманно."Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий ВС РФ, – гуманно, как это было всегда", – подчеркнул Шойгу.На командном пункте он наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, поблагодарив за образцовое выполнение боевых задач.Как уточнили в Министерстве обороны РФ, взятые в Авдеевке в плен военнослужащие ВСУ "распределены и находятся в центрах временного содержания военнопленных в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции".По словам военнопленных ВСУ, которые приводит Минобороны, украинские командование их "регулярно обманывало", начиная с убеждений, что "им не предстоит служить на переднем крае обороны", и заканчивая тем, что дорога отхода из Авдеевки безопасна, хотя это был "очередной котел".По словам пленного военнослужащего ВСУ Андрея Бабурина, бегство из Авдеевки "началось хаотично, еще до приказа отходить". О том же свидетельствует военнопленный Юрий Петров. Он также сообщил, что в подразделениях ВСУ сейчас "много отказников, которые не исполняют приказы командиров и не соглашаются идти на передовые позиции на верную смерть и предпочитают сесть в тюрьму за дезертирство, чем бесцельно погибнуть".Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать.Читайте также на РИА Новости Крым:Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – ПутинПотери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – ШойгуАрмия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки
авдеевка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134575151_57:0:1194:853_1920x0_80_0_0_734646198fc782342aef806884349e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, авдеевка, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пленные
Сотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе

Из освобожденной Авдеевки выводятся сотни украинских военнопленных в тыловые районы

10:56 24.02.2024 (обновлено: 11:09 24.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, руководивший операцией по освобождению Авдеевки, сообщил о выведении из города сотен украинских военнопленных. Его слова приводит Минобороны РФ.
"Мы порядка двухсот пленных уже вывели после зачистки, и… в ближайшие дни планируем еще около сотни", – доложил Мордвичев министру обороны РФ Сергею Шойгу, который прибыл на позиции группировки в зоне СВО.
В свою очередь глава оборонного ведомства напомнил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости действовать с украинскими пленными гуманно.
"Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий ВС РФ, – гуманно, как это было всегда", – подчеркнул Шойгу.
На командном пункте он наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, поблагодарив за образцовое выполнение боевых задач.
Как уточнили в Министерстве обороны РФ, взятые в Авдеевке в плен военнослужащие ВСУ "распределены и находятся в центрах временного содержания военнопленных в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции".
"В каждом из центров содержится по несколько десятков военнослужащих ВСУ, которые решили сдаться в плен и тем самым гарантированно сохранить себе жизнь. Всем... в случае необходимости, оказывается квалифицированная медицинская помощь. Организовано трехразовое горячее питание", – сообщили в военном ведомстве.
По словам военнопленных ВСУ, которые приводит Минобороны, украинские командование их "регулярно обманывало", начиная с убеждений, что "им не предстоит служить на переднем крае обороны", и заканчивая тем, что дорога отхода из Авдеевки безопасна, хотя это был "очередной котел".
По словам пленного военнослужащего ВСУ Андрея Бабурина, бегство из Авдеевки "началось хаотично, еще до приказа отходить". О том же свидетельствует военнопленный Юрий Петров. Он также сообщил, что в подразделениях ВСУ сейчас "много отказников, которые не исполняют приказы командиров и не соглашаются идти на передовые позиции на верную смерть и предпочитают сесть в тюрьму за дезертирство, чем бесцельно погибнуть".
Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин
Потери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – Шойгу
Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки
 
Новости СВОАвдеевкаВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПленные
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Семья вдовы бойца из Крыма: Дима на Майдане погиб одним из первых
10:56Сотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе
10:32Взрывы в Херсоне, Одессе и Кировограде: что повреждено
10:08Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом
09:50В Крыму назвали важнейший результат спецоперации
09:26Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки
09:02Стрельба в порту Новороссийска - причина
08:41Политическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБ
08:03Когда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
07:46Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе
07:21Пожар на металлургическом комбинате в Липецке - что известно
07:03ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России
00:01Погода балует: в субботу в Крыму до +15
00:00Какой сегодня праздник: 24 февраля
22:39Главное за день: 23 февраля
21:57Пожар на месте падения летательного аппарата на Кубани ликвидирован
21:30На Кубани упали и загорелись два летательных аппарата - что известно
21:11Выставка, салют и субботник: как полуостров отметил 23 февраля
20:55Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка
20:39Канада расширила антироссийские санкции
Лента новостейМолния