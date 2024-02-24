https://crimea.ria.ru/20240224/armiya-rossii-nastupaet-na-avdeevskom-i-donetskom-napravleniyakh-1135186702.html

Армия России наступает на Авдеевском и Донецком направлениях

Армия России наступает на Авдеевском и Донецком направлениях - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Армия России наступает на Авдеевском и Донецком направлениях

Российские войска наступают на Авдеевском и Донецком направлениях в зоне спецоперации, потери противника здесь за сутки превысили 800 боевиков. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T14:49

2024-02-24T14:49

2024-02-24T14:49

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

потери всу

авдеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134056951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eeed51983ab1915a3d43459dd592c3c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российские войска наступают на Авдеевском и Донецком направлениях в зоне спецоперации, потери противника здесь за сутки превысили 800 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается также, что в районе населенного пункта Богдановка в ДНР российские подразделения отразили контратаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери ВСУ на данном направлении, по данным ведомства, превысили 395 человек.Кроме того, на Авдеевском направлении, по данным Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" в течение минувших суток продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции.Подразделения ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. А также отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Ласточкино в ДНР.За сутки на Авдеевском направлении враг потерял около 425 военнослужащих.Ранее сообщалось, Армия России отбросила ВСУ на 10 километров в ходе операции по освобождении Авдеевки. Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили два украинских истребителя над ДонбассомВзрывы в Херсоне, Одессе и Кировограде: что поврежденоСотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе

авдеевка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, потери всу , авдеевка