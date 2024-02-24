https://crimea.ria.ru/20240224/armiya-rossii-nastupaet-na-avdeevskom-i-donetskom-napravleniyakh-1135186702.html
Армия России наступает на Авдеевском и Донецком направлениях
Армия России наступает на Авдеевском и Донецком направлениях - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Армия России наступает на Авдеевском и Донецком направлениях
Российские войска наступают на Авдеевском и Донецком направлениях в зоне спецоперации, потери противника здесь за сутки превысили 800 боевиков. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T14:49
2024-02-24T14:49
2024-02-24T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российские войска наступают на Авдеевском и Донецком направлениях в зоне спецоперации, потери противника здесь за сутки превысили 800 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается также, что в районе населенного пункта Богдановка в ДНР российские подразделения отразили контратаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери ВСУ на данном направлении, по данным ведомства, превысили 395 человек.Кроме того, на Авдеевском направлении, по данным Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" в течение минувших суток продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции.Подразделения ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. А также отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Ласточкино в ДНР.За сутки на Авдеевском направлении враг потерял около 425 военнослужащих.Ранее сообщалось, Армия России отбросила ВСУ на 10 километров в ходе операции по освобождении Авдеевки. Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили два украинских истребителя над ДонбассомВзрывы в Херсоне, Одессе и Кировограде: что поврежденоСотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, потери всу , авдеевка
Армия России наступает на Авдеевском и Донецком направлениях
ВС России наступают на Авдеевском и Донецком направлениях - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российские войска наступают на Авдеевском и Донецком направлениях в зоне спецоперации, потери противника здесь за сутки превысили 800 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается также, что в районе населенного пункта Богдановка в ДНР российские подразделения отразили контратаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери ВСУ на данном направлении, по данным ведомства, превысили 395 человек.
Кроме того, на Авдеевском направлении, по данным Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" в течение минувших суток продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции.
Подразделения ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. А также отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Ласточкино в ДНР.
За сутки на Авдеевском направлении враг потерял около 425 военнослужащих.
Ранее сообщалось, Армия России отбросила ВСУ на 10 километров
в ходе операции по освобождении Авдеевки.
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