https://crimea.ria.ru/20240224/vzryvy-v-khersone-odesse-i-kirovograde-chto-povrezhdeno-1135183983.html

Взрывы в Херсоне, Одессе и Кировограде: что повреждено

Взрывы в Херсоне, Одессе и Кировограде: что повреждено - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Взрывы в Херсоне, Одессе и Кировограде: что повреждено

Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Херсоне и Кировограде (переименованном в Кропивницкий). В результате есть повреждения административных... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T10:32

2024-02-24T10:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Херсоне и Кировограде (переименованном в Кропивницкий). В результате есть повреждения административных зданий и подстанций, сообщают местные власти.В украинской части Херсонской области удары пришлись по Херсону, Новотягинке, Тягинке, Приднепровскому, Кизомысу, Змеевке, Ингульцу, Велетинскому, Станиславу, Антоновке, заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "Взрывами повреждены четыре административных здания и транформаторная подстанция", - заявил он. В ночь на субботу взрывы и пожары фиксировались в Одессе.По данным главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича, в городе Кироворад (Кропивницкий) также повреждены административные и хозяйственные сооружения. Как написал Райкович, "в Кировоградской области работала ПВО", "есть повреждения админздания, разрушено хозяйственное здание".За неделю Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Были поражены военная аэродромная инфраструктура, арсеналы и базы горючего, а также пункты дислокации националистов и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины37 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналыВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

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украина, херсон, кировоградская область, кировоград, в мире, взрыв, новости